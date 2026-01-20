HOYSuscripcion LR Focus

20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Fútbol Peruano

Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

Alianza Lima continuará reforzándose para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Los íntimos estarían interesados en incorporar a un ‘6’ para esta temporada.

Alianza Lima tendría en la mira a 4 extranjeros para ocupar la posición del '6'. Foto: composición LR/ Alianza Lima
Alianza Lima tendría en la mira a 4 extranjeros para ocupar la posición del '6'. Foto: composición LR/ Alianza Lima

El mercado de pases en Perú sigue moviéndose, y en este sentido Alianza Lima continúa buscando reforzarse para una temporada que promete ser larga. A pocos días de la Noche Blanquiazul, donde se enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi, se dio a conocer que los íntimos estarían buscando su séptimo fichaje extranjero, tras la ampliación del cupo para foráneos.

Según la información compartida en el programa 'Mano a Mano', Alianza tendría en la mira a cuatro jugadores para ocupar el puesto de ‘6’, entre ellos resuena el nombre de Leonai Souza, futbolista brasileño que previamente había sonado para Universitario de Deportes.

lr.pe

Alianza Lima buscaría a un '6' para este temporada

De acuerdo con lo informado, hay cuatro opciones: tres de nacionalidad uruguaya y una, el brasileño Souza, quienes serían del interés de Alianza. Sin embargo, señalaron que, por el momento, Pablo Guede está evaluando a alguno de estos jugadores.

"Tengo algunos nombres que han sido ofrecidos a Alianza para el puesto de '6': Franco Catarozzi, Agustín Álvarez Wallace, Gonzalo Freitas (uruguayos) y Leonai Souza (brasileño). Es probable que el elegido sea de nacionalidad uruguaya. Por ahora, Guede está evaluando", fue la explicación del periodista, Gabriel Pacheco.

¿Qué paso con el fichaje de Leonai Souza con Universitario?

Cabe señalar que en su momento, de acuerdo a la información de Gustavo Peralta, Universitario había apuntado a Leonai Souza. El conjunto estudiantil estaba dispuesto a ir por el volante brasileño, pero la llamada de Rodrigo Ureña para regresar al equipo provocó que cambien los planes.

"Apenas se hubiera confirmado la salida de Rodrigo Ureña de Universitario, lo que iba a suceder es que ya había una proyección (sobre su reemplazo). Finalmente no lo contactaron. (Se trata) del brasileño Leonai Souza, que juega en Barcelona de Guayaquil. Lo habían apuntado, no contactado. Ese era el que querían", escribió vía X, cuando aun el futuro del chileno era incierto en el club crema.

¿Cuándo se cierra el libro de pases en el fútbol peruano?

El libro de pases de la Liga 1 2026 del fútbol peruano se cerrará el domingo 15 de marzo, lo que significa que el campeonato ya estará en curso y los clubes aún podrán hacer incorporaciones para enfrentar la nueva temporada.

