Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos     
Deportes

Gary Correa, excampeón del Apertura con Universitario, reaparece en TikTok con polémico mensaje: "La mafia del fútbol peruano"

El exfutbolista de Universitario dejó controversial mensaje a través de sus redes sociales.

Gary Correa, excampeón con Universitario, reaparece en redes sociales con polémico mensaje. Foto: Liga 1
Gary Correa, excampeón con Universitario, reaparece en redes sociales con polémico mensaje. Foto: Liga 1

Todos recuerdan la generación de los 'jotitas'. Aquella selección peruana que hizo historia al clasificar al Mundial sub 17 y llegar hasta los cuartos de final de la competencia. Uno de los futbolistas más destacados de la 'Bicolor' en ese entonces fue Gary Correa, futbolista surgido de la divisiones menores de Universitario de Deportes.

No se ha sabido mucho del exfutbolista de la 'U', ya que, hace más de 5 años, no juega en la primera división. Incluso, lo último que se supo fue que estaba jugando en Liga 3. Ahora, reapareció a través de su cuenta de TikTok, en una nueva faceta, donde indica lo siguiente: "Nadie sabe lo difícil que es pasar de esto, a esto".

lr.pe

Gary Correa reaparece con polémico mensaje a través de sus redes sociales

Un usuario comentó el video y el ex 'jotita' respondió de la siguiente manera: "La mafia del fútbol peruano". Este mensaje se debe a que el ex 'jotita' compartió un video donde aparece en un rubro distinto al futbolístico. El hecho de que Gary Correa no se mantenga en el ámbito deportivo, podría ser porque no ha encontrado algún equipo donde pueda disputar algún campeonato. Esto no sería así, ya que, ante un comentario de un usuario donde le consultó al futbolista porqué no continúa, indicó que sería por otros factores, dando a entender entender que hay cosas que se manejan diferente en el fútbol peruano,

El último equipo donde jugó Gary Correa fue en Municipalidad de Pangoa en la Liga 3. A poco de iniciar la Liga 1, no se sabe en qué club jugará el exUniversitario, o si se dedicará a trabajar en otro rubro distinto, dejando de lado el deporte. Con 35 años, todavía le quedan algunas temporadas más para continuar disputando algún campeonato.

larepublica.pe

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Gary Correa?

El mediocampista ha jugado en distintos equipos en el fútbol peruano. Destaca su paso por Universitario y Atlético Grau, donde obtuvo títulos en ambos clubes. Esta es la lista de clubes por donde pasó Correa:

  • Universitario
  • Melgar
  • Juan Aurich
  • Inti Gas (ahora Ayacucho FC)
  • Cienciano
  • Real Garcilaso (ahora Cusco FC)
  • Comerciantes Unidos
  • Universidad San Martín
  • Atlético Grau
  • Santa Rosa
  • Comerciantes FC
  • Municipalidad de Pangoa
