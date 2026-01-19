Narciso Algamis habló sobre por qué José 'Tunche' Rivera no se fue de Universitario de Deportes para esta temporada 2026. Como se sabe, el 'Tunche' tuvo para dejar la 'U', pues se le vinculó con Melgar. No obstante, esto no se concretó, por lo que el jugador de 28 años seguirá en Ate. Cabe señalar que el contrato de Rivera finaliza a finales de año.

Tras esto, Algamis dio detalles sobre por qué no dejó a los cremas en una reciente entrevista con el programa 'Mano a Mano', destacando que desde el club no quisieron liberar a Rivera.

¿Por qué el 'Tunche' Rivera no dejó Universitario?

Según la explicación del representante, el delantero se quedará en el club, donde hará todo lo que ha venido haciendo. "Si, el 'Tunche' se queda en la 'U', el club no lo quiere soltar desde ningún punto de vista, y bueno, se quedará, jugará, hará goles, hará su trabajo como tiene que ser. Se está preparando muy fuerte", fueron las palabras del Algamis.

¿Cuántos goles tiene el 'Tunche' con la 'U'?

Desde su llegada a Universitario, el 'Tunche' ha disputado 100 partidos oficiales con los cremas, en los que ha marcado un total de 26 goles. Ha sido uno de los cambios más determinantes, ya que en varias ocasiones, al ingresar desde el banco, ha logrado salvar al equipo con sus destacadas aportaciones.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?

Universitario y Melgar se enfrentarán en un partido de preparación este martes 20 de enero en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro será fundamental dentro del proceso de pretemporada de ambos equipos y servirá como una prueba clave antes del inicio del campeonato local.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

En suelo peruano, el cotejo entre Universitario vs Melgar iniciará a las 10.30 a. m.