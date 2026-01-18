Alan Cantero tras brillar en triunfo sobre Colo Colo: "Para eso me quedé en Alianza Lima"

Uno de los jugadores que mejor desempeño tuvo en esta Serie Río de La Plata con Alianza Lima es Alan Cantero. El extremo argentino registró dos goles en tres partidos disputados por el certamen amistoso, del cual acaba de despedirse su equipo con un triunfo ante Colo Colo.

El atacante fue clave en la victoria sobre el Cacique, pues no solo anotó el tanto para el 3-2 definitivo, sino que también dio la asistencia para el estreno goleador de Luis Ramos con camiseta blanquiazul. Este buen inicio de año a nivel personal tiene ilusionado al futbolista, quien señaló que busca cobrarse una revancha luego de un 2025 en el que no jugó tanto como esperaba.

¿Qué dijo Alan Cantero tras su nuevo gol con Alianza Lima?

"Muy feliz por el gol, el resultado y el esfuerzo que hizo el equipo", declaró Cantero, quien explicó su decisión de quedarse en tienda íntima pese a las ofertas que tuvo. "Me sentía muy cómodo acá. El año pasado no había tenido la regularidad que hubiera querido y por eso me quedé, para una revancha", dijo.

Acerca de lo que espera para esta temporada a nivel colectivo, apuntó a que salir campeón del torneo local y llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores como las principales metas. "El equipo se ha reforzado muy bien. Estamos trabajando bien con el nuevo profe y ahora tenemos esos objetivos por delante", añadió.

Así fue el golazo de Alan Cantero ante Colo Colo

A los 83 minutos del partido, poco después del gol de Javier Correa para el 2-2 de Colo Colo, Cantero sorprendió al arquero rival con un fuerte remate desde fuera del área para sentenciar el resultado a favor de Alianza Lima.