HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alan Cantero tras brillar en triunfo sobre Colo Colo: "Para eso me quedé en Alianza Lima"

El atacante blanquiazul, quien marcó un gol y dio una asistencia, señaló que este año busca su revancha en el equipo tras un 2025 irregular.

Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2028. Foto: captura de Disney Plus
Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2028. Foto: captura de Disney Plus

Uno de los jugadores que mejor desempeño tuvo en esta Serie Río de La Plata con Alianza Lima es Alan Cantero. El extremo argentino registró dos goles en tres partidos disputados por el certamen amistoso, del cual acaba de despedirse su equipo con un triunfo ante Colo Colo.

El atacante fue clave en la victoria sobre el Cacique, pues no solo anotó el tanto para el 3-2 definitivo, sino que también dio la asistencia para el estreno goleador de Luis Ramos con camiseta blanquiazul. Este buen inicio de año a nivel personal tiene ilusionado al futbolista, quien señaló que busca cobrarse una revancha luego de un 2025 en el que no jugó tanto como esperaba.

PUEDES VER: Barcos nostálgico por Alianza en su presentación con FC Cajamarca: 'Uno se desvincula de contrato, pero no del corazón'

lr.pe

¿Qué dijo Alan Cantero tras su nuevo gol con Alianza Lima?

"Muy feliz por el gol, el resultado y el esfuerzo que hizo el equipo", declaró Cantero, quien explicó su decisión de quedarse en tienda íntima pese a las ofertas que tuvo. "Me sentía muy cómodo acá. El año pasado no había tenido la regularidad que hubiera querido y por eso me quedé, para una revancha", dijo.

Acerca de lo que espera para esta temporada a nivel colectivo, apuntó a que salir campeón del torneo local y llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores como las principales metas. "El equipo se ha reforzado muy bien. Estamos trabajando bien con el nuevo profe y ahora tenemos esos objetivos por delante", añadió.

Así fue el golazo de Alan Cantero ante Colo Colo

A los 83 minutos del partido, poco después del gol de Javier Correa para el 2-2 de Colo Colo, Cantero sorprendió al arquero rival con un fuerte remate desde fuera del área para sentenciar el resultado a favor de Alianza Lima.

Notas relacionadas
Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

LEER MÁS
Federico Girotti, futbolista de Alianza Lima, no le cierra las puertas a Boca Juniors: "No hay que decirle que no a nadie"

Federico Girotti, futbolista de Alianza Lima, no le cierra las puertas a Boca Juniors: "No hay que decirle que no a nadie"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Universitario fichará a 'joya' brasileña que quiso Arsenal y Tottenham: Miguel Silveira será nuevo jugador de la 'U'

Universitario fichará a 'joya' brasileña que quiso Arsenal y Tottenham: Miguel Silveira será nuevo jugador de la 'U'

LEER MÁS
Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

LEER MÁS
Hernán Barcos debutó con asistencia en triunfo de FC Cajamarca sobre ADT por la Tarde Cajacha

Hernán Barcos debutó con asistencia en triunfo de FC Cajamarca sobre ADT por la Tarde Cajacha

LEER MÁS
Universitario venció a Olva Latino en un partidazo: 'cremas' ganaron 3-2 por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Universitario venció a Olva Latino en un partidazo: 'cremas' ganaron 3-2 por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025