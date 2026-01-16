HOYSuscripcion LR Focus

Periodistas ecuatorianos se pelean en vivo por comparar a Paolo Guerrero con Darío Benedetto: "¿Quién tiene más trayectoria?"

En medio de la presunta llegada de Darío Benedetto a Barcelona SC, unos panelistas ecuatorianos se lanzaron algunos insultos tras comparar al delantero argentino con Paolo Guerrero.

Periodistas ecuatorianos compararon a Paolo Guerrero con Darío Benedetto. Foto: composición LR/Esto es fútbol
La noticia del día en Ecuador es la posible llegada de Darío Benedetto al Barcelona SC. Tras la salida de su goleador Octavio Rivero, el Ídolo busca a su próximo '9' y el exjugador de Boca Juniors habría sido ofrecido. Hasta el momento, no existe nada concreto, pero algunos periodistas ecuatorianos ya empiezan a hablar sobre este fichaje. Al respecto, un grupo de panelistas se pelearon en vivo mientras hablaban sobre Benedetto y lo compararon con Paolo Guerrero.

Todo sucedió en el programa 'Esto es fútbol'. El debate comenzó cuando uno de los panelistas preguntó al resto: "¿Quién creen que tiene más trayectoria: Paolo Guerrero o Darío Benedetto?". De inmediato, sus compañeros destacaron al atacante de la selección peruana.

Periodistas de Ecuador se pelean tras comparar a Paolo Guerrero y Darío Benedetto

"¿En serio están comparando a Paolo Guerrero con Darío Benedetto?", refutó un panelista. De inmediato, otro periodista sacó a relucir los logros del 'Depredador', como su participación en el Mundial de Rusia 2018.

"Paolo Guerrero jugó un Mundial, no seas coj***. Jugó en Alemania", dijo. Sin embargo, la contraparte insistió en resaltar a Benedetto. "Benedetto no jugó el Mundial porque se lesionó, estaba en la selección de Argentina para ese Mundial", enfatizó.

Sin pelos en la lengua, el comunicador que defendía a Guerrero volvió a dejar en claro su postura, aunque esta vez con una serie de improperios. "Pero, (Benedetto) no jugó. Paolo Guerrero jugó en el Bayern Múnich. ¿Hasta cuándo vas a hablar hue****""", concluyó.

¿Qué se sabe sobre la posible llegada de Darío Benedetto a Barcelona SC?

En una reciente entrevista, David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona SC, reveló que Darío Benedetto no fue buscado por el club, sino que fue ofrecido por sus representantes. Por el momento, la institución analiza su fichaje.

"Él tiene ganas de venir. Nosotros no lo buscamos a él, más bien nos lo acercaron. Tuvo una conversación con alguien del club manifestando que quería venir a Barcelona. Ahí se hace un análisis mucho más profundo", señaló para KCH Radio.

