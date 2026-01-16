HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

SAFAP se manifestó acerca del aumento de cupos a 7 extranjeros en la Liga 1 2026: "Esta medida responde a intereses individuales"

La Agremiación de Futbolistas Peruanos se mostró en contra del aumento de cupos a 7 extranjeros para la Liga 1 2026.

SAFAP se manifestó acerca del aumento de cupos a 7 extranjeros en la Liga 1 2026. Foto: Liga 1
SAFAP se manifestó acerca del aumento de cupos a 7 extranjeros en la Liga 1 2026. Foto: Liga 1

Luego de conocer el aumento de cupos a 7 extranjeros para la Liga 1 2026, la SAFAP (Agremiación de Futbolista Peruanos) mostró su negativa ante esta decisión. Desde la agremiación consideran que este cambio podría perjudicar el desarrollo del fútbol peruano, perjudicando el trabajo de menores, por lo que solicitan que se haga un cambio en cuanto a esta nueva regla.

A través de un comunicado, indicaron que el aumento de cupos va más por intereses individuales que no traerá ningún beneficio para la mejora del fútbol peruano. "Creemos que esta medida responde a intereses individuales y no colectivos, a la larga no favorece el crecimiento de nuestro fútbol en su totalidad, ya que también reduce el incentivo de inversión y fortalecimiento de las divisiones menores", indicaron.

PUEDES VER: Partidos de presentación previos a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

lr.pe

SAFAP mostró su negativa por el aumento de extranjeros en la Liga 1 2026

Para la SAFAP, el aumento de más jugadores extranjeros a la competencia significaría un retroceso, solicitando que la decisión sea evaluada y replanteada tomando en cuenta el argumento de su comunicado. "Agradecemos y valoramos el aporte de los futbolistas extranjeros que compiten en nuestro país, sin embargo debemos velar tambien por el desarrollo del fútbol peruano", indicaron.

PUEDES VER: Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias sobre el mercado de fichajes y la nueva temporada del fútbol peruano

lr.pe

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

El inicio de la Liga 1 2026 se dará en la última semana del mes de enero, exactamente el viernes 30. La primera fecha tendrá a Universitario jugando de local ante ADT. Alianza Lima visitará Huancayo en un duro enfrentamiento. Mientras que, Sporting Cristal deberá viajar a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Esta es la programación oficial de la primera jornada en el campeonato peruano:

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo vs Alianza Lima: 12.00 p. m. (Estadio IPD Huancayo)
  • UTC vs Atlético Grau: 3.15 p. m. (Estadio Héroes de San Ramón)

Sábado 31 de enero

  • Sport Boys vs Los Chankas: 1.00 p. m. (Estadio Miguel Grau)
  • Juan Pablo II vs FC Cajamarca: 3.15 p. m. (Complejo Deportivo Juan Pablo)
  •  FBC Melgar vs Cienciano: 6.30 p. m. (Estadio Monumental UNSA)

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: 1.00 p. m. (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Alianza Atlético vs Cusco FC: 3.15 p. m. (Estadio por confirmar)
  • Universitario vs. ADT: 6:00 p. m. (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs CD Moquegua: 3.00 p. m. (Estadio Juan Maldonado)
