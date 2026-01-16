Fernando Morientes, exjugador histórico del Real Madrid, se refirió sobre la actualidad del fútbol peruano: "Necesita implementar una mejora"
El exfutbolista español dio su punto de vista acerca de la realidad que vive el fútbol peruano y qué debe hacer para seguir creciendo.
Fernando Morientes, leyenda del Real Madrid, visitó Perú como parte de la alianza que viene realizando la Fundación Real Madrid con la Universidad César Vallejo, la cual tiene como objetivo promover la formación y valores con el deporte. El exfutbolista se animó a dar su punto de vista acerca de la realidad que viene atravesando el fútbol peruano.
Luego de ser consultado por los medios, el exdelantero español indicó que es necesario que el fútbol peruano busque una mejora, que lo haga llegar a todas partes del mundo. "El fútbol peruano necesita implementar una mejora para poder llegar a cada rincón del mundo", indicó Morientes.
Fernando Morientes indicó que el fútbol peruano necesita invertir en menores
El 'Moro' también dejó en claro que se debe realizar una inversión en la formación de los jóvenes, la cual dará resultados a largo plazo para los clubes y por ende, al fútbol peruano. "Al final es un proceso, hay que invertir en los jóvenes para en el futuro poder recoger esos resultados", enfatizó el exfutbolista español.
El ex Marsella también habló sobre la Universidad César Vallejo, indicando que están haciendo crecer al club con el fin de llegar a Liga 1 para la próxima temporada. "Las instalaciones me parecieron fantásticas en Trujillo, las están haciendo crecer y el club tiene ilusión de subir a Primera División. Para mí es muy interesante todo lo que se está haciendo allí", mencionó para los medios.
¿En qué equipos ha jugado Fernando Morientes?
Fernando Morientes es considerado exfutbolista histórico no sólo del Real Madrid, sino también de la selección española. Además de su larga trayectoria en España, el 'Moro' también tuvo un paso por el fútbol francés e inglés,. Esta es la lista de equipos por donde pasó el exdelantero:
- Albacete
- Real Zaragoza
- Real Madrid
- Mónaco
- Liverpool
- Valencia CF
- Marsella
- Santa Ana CF