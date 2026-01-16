HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Fernando Morientes, exjugador histórico del Real Madrid, se refirió sobre la actualidad del fútbol peruano: "Necesita implementar una mejora"

El exfutbolista español dio su punto de vista acerca de la realidad que vive el fútbol peruano y qué debe hacer para seguir creciendo.

Fernando Morientes, exjugador histórico del Real Madrid, se refirió sobre la actualidad del fútbol peruano. Foto: Entre Bolas
Fernando Morientes, exjugador histórico del Real Madrid, se refirió sobre la actualidad del fútbol peruano. Foto: Entre Bolas

Fernando Morientes, leyenda del Real Madrid, visitó Perú como parte de la alianza que viene realizando la Fundación Real Madrid con la Universidad César Vallejo, la cual tiene como objetivo promover la formación y valores con el deporte. El exfutbolista se animó a dar su punto de vista acerca de la realidad que viene atravesando el fútbol peruano.

Luego de ser consultado por los medios, el exdelantero español indicó que es necesario que el fútbol peruano busque una mejora, que lo haga llegar a todas partes del mundo. "El fútbol peruano necesita implementar una mejora para poder llegar a cada rincón del mundo", indicó Morientes.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

lr.pe

Fernando Morientes indicó que el fútbol peruano necesita invertir en menores

El 'Moro' también dejó en claro que se debe realizar una inversión en la formación de los jóvenes, la cual dará resultados a largo plazo para los clubes y por ende, al fútbol peruano. "Al final es un proceso, hay que invertir en los jóvenes para en el futuro poder recoger esos resultados", enfatizó el exfutbolista español.

El ex Marsella también habló sobre la Universidad César Vallejo, indicando que están haciendo crecer al club con el fin de llegar a Liga 1 para la próxima temporada. "Las instalaciones me parecieron fantásticas en Trujillo, las están haciendo crecer y el club tiene ilusión de subir a Primera División. Para mí es muy interesante todo lo que se está haciendo allí", mencionó para los medios.

PUEDES VER: César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Fernando Morientes?

Fernando Morientes es considerado exfutbolista histórico no sólo del Real Madrid, sino también de la selección española. Además de su larga trayectoria en España, el 'Moro' también tuvo un paso por el fútbol francés e inglés,. Esta es la lista de equipos por donde pasó el exdelantero:

  • Albacete
  • Real Zaragoza
  • Real Madrid
  • Mónaco
  • Liverpool
  • Valencia CF
  • Marsella
  • Santa Ana CF
Notas relacionadas
Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

LEER MÁS
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
Mr Peet lanza advertencia a Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Nos falta ese jugador que tenga pase gol"

Mr Peet lanza advertencia a Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Nos falta ese jugador que tenga pase gol"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

LEER MÁS
‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

LEER MÁS
Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Mr Peet lanza advertencia a Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Nos falta ese jugador que tenga pase gol"

Mr Peet lanza advertencia a Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Nos falta ese jugador que tenga pase gol"

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Precio de combustibles HOY 16 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Deportes

Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025