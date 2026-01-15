HOYSuscripcion LR Focus

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 2 de la segunda etapa

Universitario, San Martín y Alianza Lima son los equipos que luchan por quedarse en la cima. Revisa la programación completa de la segunda jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley.

Los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver gratis a través de señal abierta. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/San Martín/Regatas
Los partidos de la Liga Peruana de Vóley se pueden ver gratis a través de señal abierta. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/San Martín/Regatas

La Liga Peruana de Vóley nos regaló grandes partidos en el arranque de su segunda etapa. Son 10 equipos los que pelean por meterse en zona de clasificación a los playoffs por la definición del título nacional. Alianza Lima, Universitario de Deportes y la Universidad San Martín son las escuadras que se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones.

En su segunda jornada, el duelo más atractivo tendrá como protagonistas a las 'Santas' frente a Regatas Lima; muchos aficionados consideran este partido como un clásico de la competición.

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Las 'Pumas' ocupan el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Cabe resaltar que solo los 8 primeros equipos avanzarán a la siguiente ronda.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1211135:833
2.San Martín1211135:1332
3. Alianza Lima1210233:1030
4.Atlético Atenea127525:2220
5. Regatas Lima127526:2118
6.Circolo Sportivo Italiano126625:2519
7.Deportivo Géminis126622:2217
8.Rebaza Acosta124820:2813
9.Olva Latino124815:309
10.Deportivo Soan1221017:3010

Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 2 de la segunda fase

La segunda jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley tendrá lugar entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador (Lima).

Sábado 17 de enero

  • Rebaza Acosta vs Deportivo Soan - 2:45 p.m. | Latina TV
  • Alianza Lima vs Atlético Atenea - 5:00 p.m. | Latina TV
  • San Martín vs Regatas Lima - 7:00 p.m. | Latina TV

Domingo 18 de enero

  • Circolo Sportivo Italiano vs Géminis - 3:15 p.m. | Latina TV
  • Universitario vs Olva Latino - 5:00 p.m. | Latina TV.

lr.pe

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de la señal de Latina TV y sus plataformas digitales. Otra opción para seguir los compromisos es a través de la web de la Federación Peruana de Voleibol y el Facebook de la Liga.

