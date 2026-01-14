Revalidación en la Liga Peruana de Vóley: así se jugará el cuadrangular por el ascenso o la permanencia
Los 2 clubes peor clasificados de la primera etapa se enfrentarán a los 2 primeros de la Liga Nacional Intermedia en busca del único cupo para la próxima temporada de la LPV.
Este fin de semana empieza el cuadrangular de revalidación en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, los dos equipos peor ubicados en la tabla de la primera etapa del torneo, defenderán su cupo en la máxima categoría ante Molivoleibol y Túpac Amaru, aspirantes al ascenso desde la Liga Nacional Intermedia.
De estos cuatro competidores, solo uno podrá seguir en la próxima temporada de la LPV y será el que ocupe el primer lugar de la tabla al término de la tercera jornada. Los otros tres deberán disputar la liga de ascenso en los últimos meses del año.
Revalidación de la Liga Peruana de Vóley: programación
La cuenta oficial de la Liga Peruana de Vóley dio a conocer las fechas y horarios de todos los partidos en esta revalidación, los cuales se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes.
Fecha 1
- Kazoku No Perú vs Molivoleibol | sábado 17 de enero | 12.00 p. m.
- Deportivo Wanka vs Túpac Amaru | domingo 18 de enero | 12.30 p. m.
Fecha 2
- Molivoleibol vs Deportivo Wanka | miércoles 21 de enero | 5.00 p. m.
- Kazoku No Perú vs Túpac Amaru | miércoles 21 de enero | 7.00 p. m.
Fecha 3
- Túpac Amaru vs Molivoleibol | sábado 24 de enero | 12.00 p. m.
- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka | domingo 25 de enero | 10.00 p. m.
Partidos de la revalidación por el ascenso o permanencia. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Dónde ver la revalidación de la Liga Peruana de Vóley?
La transmisión de los partidos de esta revalidación estará a cargo de la página web de la FPV (fpv.org.pe) gratis por internet. También se podrán ver desde el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.