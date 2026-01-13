Alianza Lima lució imbatible en la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 e incluso aplastó 3-0 a Universitario. Sin embargo, un error en los cambios perjudicó al vigente campeón de la LPV. El entrenador Facundo Morando no se percató de las 3 extranjeras en cancha y metió una más. La 'U' no detectó el error y ganó en mesa. Sin embargo, Cenaida Uribe reveló que la FPV no dio derecho a réplica.

La exvoleibolista ha señalado diversas irregularidades en el proceso que enfrentó. En este sentido, Cenaida desmintió las afirmaciones de la Federación Peruana de Vóley, asegurando que el club no tuvo la oportunidad de presentar su defensa antes de que se emitiera la resolución.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre la polémica de Alianza Lima y Universitario?

La jefa de equipo admitió el error, pero lanzó un dardo a la Federación Peruana de Vóley. "Lo tomo con calma, paciencia. Pasó, fue un error, y ya está. Tampoco voy a hacer leña del árbol caído; ya fue, nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, nos equivocamos todos, por más que yo no esté en la cancha. Sin embargo, sí hay algo que aclarar. No se nos dio derecho a réplica, es mentira. Mandas un documento y no te van a hacer caso, ya habían tomado la decisión", reveló Cenaida Uribe en el programa Puro Vóley.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre el arbitraje de Alianza Lima y Universitario?

Asimismo, cuestionó el arbitraje del partido. "Lo que correspondía era no aceptar el cambio; averigüé un poco más al respecto. Por ejemplo, en Italia me dicen que pasa a cada rato, que quieres meter un extranjero y el árbitro dice que no se puede; es lo que tuvo que pasar acá. No lo de entrar, y que cuando Facundo dijo que no quería, que el árbitro diga: 'No, tiene que entrar', y encima la manda a sacar", aclaró.

"El error inicial fue de Facundo, y segundo, el árbitro que no debió permitir que la chica entre. Hemos apelado, pero ya la decisión estaba tomada (...) El marcador se lo dieron 25-0, 25-0 y 25-0 (a Universitario). Aparte de eso, solo hemos perdido un partido en el campo (contra San Martín)", sentenció Cenaida Uribe.







