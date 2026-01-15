Universitario de Deportes buscaría un extranjero más para la temporada 2026. Según información del programa 'Vamos al VAR', la ‘U’ estaría interesada en fichar a Lisandro Alzugaray, procedente de LDU Quito. Sin embargo, esta posibilidad ha dividido a los hinchas cremas, ya que se trata de un jugador de 35 años.

El futbolista de amplia trayectoria pasó por varios clubes del fútbol argentino y también tuvo experiencia en la liga de Arabia. Cabe destacar que en 2023 fue el máximo goleador del equipo campeón de la CONMEBOL Sudamericana, torneo en el que anotó cuatro goles: abrió su cuenta en la fase previa ante Delfín y la cerró en la final frente a Fortaleza de Brasil.

Universitario buscaría el fichaje de Lisandro Alzugaray

Según la información del programa, Universitario buscaría ficharlo por tres temporadas y llegaría procedente de Ecuador. Actualmente el jugador tiene contrato con LDU hasta diciembre de este año, según portal especializado Tranfermartk.

¿Quién es Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray es un futbolista argentino, nacido en 1990 que se desempeña como extremo o mediocampista ofensivo. En los últimos años ha sido pieza fundamental del equipo ecuatoriano, aportando goles importantes y conquistando títulos, convirtiéndose en uno de los referentes del club.

Lisandro Alzugaray campeón de la Sudamericana junto a Paolo Guerrero

Un dato no menor es que el argentino fue una de las piezas clave para que LDU Quito gane la Copa Sudamericana en 2023, y lo hizo nada menos que junto a Paolo Guerrero, actual jugador de Alianza Lima, con quien compartió vestuario. Por ello, es posible que próximamente se vean las caras en un Universitario vs. Alianza por la Liga 1.

¿En que equipos jugó Lisandro Alzugaray?