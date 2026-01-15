HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

Universitario estaría buscando fichar por tres temporadas al mediocampista procedente de LDU Quito para esta temporada.

Universitario está interesado en el fichaje de Lizandro Alzugaray. Foto: composición LR/X

Universitario de Deportes buscaría un extranjero más para la temporada 2026. Según información del programa 'Vamos al VAR', la ‘U’ estaría interesada en fichar a Lisandro Alzugaray, procedente de LDU Quito. Sin embargo, esta posibilidad ha dividido a los hinchas cremas, ya que se trata de un jugador de 35 años.

El futbolista de amplia trayectoria pasó por varios clubes del fútbol argentino y también tuvo experiencia en la liga de Arabia. Cabe destacar que en 2023 fue el máximo goleador del equipo campeón de la CONMEBOL Sudamericana, torneo en el que anotó cuatro goles: abrió su cuenta en la fase previa ante Delfín y la cerró en la final frente a Fortaleza de Brasil.

PUEDES VER: Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

lr.pe

Universitario buscaría el fichaje de Lisandro Alzugaray

Según la información del programa, Universitario buscaría ficharlo por tres temporadas y llegaría procedente de Ecuador. Actualmente el jugador tiene contrato con LDU hasta diciembre de este año, según portal especializado Tranfermartk.

¿Quién es Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray es un futbolista argentino, nacido en 1990 que se desempeña como extremo o mediocampista ofensivo. En los últimos años ha sido pieza fundamental del equipo ecuatoriano, aportando goles importantes y conquistando títulos, convirtiéndose en uno de los referentes del club.

PUEDES VER: Jorge Fossati evitó opinar sobre ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: “Sería un atrevimiento”

lr.pe

Lisandro Alzugaray campeón de la Sudamericana junto a Paolo Guerrero

Un dato no menor es que el argentino fue una de las piezas clave para que LDU Quito gane la Copa Sudamericana en 2023, y lo hizo nada menos que junto a Paolo Guerrero, actual jugador de Alianza Lima, con quien compartió vestuario. Por ello, es posible que próximamente se vean las caras en un Universitario vs. Alianza por la Liga 1.

¿En que equipos jugó Lisandro Alzugaray?

  • 2023: Sin equipo → LDU Quito (Ecuador)
  • 2022: Al-Ahli (Arabia Saudita) → Sin equipo
  • 2022: Universidad Católica (Ecuador) → Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • 2021: SD Aucas (Ecuador) → Universidad Católica (Ecuador)
  • 2020: Central Córdoba (Argentina) → SD Aucas (Ecuador)
  • 2019: Newell’s Old Boys (Argentina) → Central Córdoba (Argentina)
  • 2018: Chaco For Ever (Argentina) → Newell’s Old Boys (Argentina)
  • 2017: Club San José (Bolivia) → Chaco For Ever (Argentina)
  • 2017: Atlético Paraná (Argentina) → Club San José (Bolivia)
  • 2014: Chaco For Ever (Argentina) → Atlético Paraná (Argentina)
  • 2013: Paraná II (Argentina) → Chaco For Ever (Argentina)
Lo más visto
Lo último
