Jhilmar Lora sobre la intensidad en el fútbol brasileño: "Sé que me voy a adaptar rápidamente"

Jhilmar Lora fue presentado de forma oficial por el Gremio Norizontino, su nuevo club, este jueves 15 de enero. En conferencia de prensa, el exlateral de Sporting Cristal se mostró entusiasmado por el buen recibimiento que ha tenido en Brasil, donde jugará por primera vez en su carrera.

"El objetivo que me he planteado antes de venir es poder hacer una buena campaña con Novorizontino. He llegado a un club muy lindo, la gente me ha recibido de una manera que no me imaginaba. Me estoy sintiendo cada vez más cómodo en el equipo", declaró el jugador de 25 años.

Jhilmar Lora sobre el fútbol brasileño: "Es mucho más intenso que en Perú"

"El objetivo ahora es hacer un buen Torneo Paulista y después buscar el ascenso tan ansiado, que en años anteriores estuvo tan cerca", añadió Lora. Al ser consultado sobre qué diferencias podía nombrar entre el fútbol peruano y el brasileño, el chalaco apuntó que la intensidad era mucho mayor en el vecino país.

"La diferencia es muy poca (entre el fútbol peruano y brasileño), pero la marca el tema de la intensidad. Es un fútbol mucho más intenso que en Perú, al cual sé que me voy a ir adaptando rápidamente. Vengo con el objetivo claro de ascender a la Serie A (Brasileirao)", sostuvo.

Jhilmar Lora llegó a Brasil tras quedar libre de Sporting Cristal. Foto: Gremio Novorizontino

¿Cuándo debutará Jhilmar Lora con Novorizontino?

Tras no haber sido convocado por el DT Enderson Moreira para las dos primeras fechas del Paulistao, Jhilmar Lora podría tener su oportunidad en el partido de la tercera jornada, ante Primavera, que se jugará este sábado 17 de enero desde las 2.00 p. m. (hora peruana).