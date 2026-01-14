Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar de Arequipa, recordó el polémico empate ante Alianza Lima en Matute por el cierre del Torneo Clausura 2025. El directivo del Dominó sorprendió al denunciar que en ese cotejo ocurrieron algunas irregularidades con el arbitraje; dichas declaraciones generaron gran repercusión y, por tal motivo, tuvo que volver a pronunciarse.

En ese sentido, el dirigente del conjunto rojinegro dejó en claro que, en ningún momento, indicó que el club victoriano se encuentre vinculado a este episodio.

Administrador de Melgar aclara sus dichos sobre Alianza Lima

"Algunos entienden cosas que no se dicen (...). Ayer hablábamos de la irregularidad previa al partido con Alianza, que fue el último que jugamos. Nosotros conversamos sobre la cantidad de injusticias que tuvimos en los últimos años. Nosotros nunca hemos puesto en duda a ningún club; es más, conversamos sobre el penal que no nos cobran contra Cienciano en Cusco y nunca pusimos en discusión a Cienciano", sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

"En este caso, nosotros tampoco ponemos en ninguna discusión a Alianza. Como siempre, nosotros creemos que esto es por nuestra posición política y viene de otro lado", agregó.

Al ser consultado sobre si esto fue provocado por la FPF, Ricardo Bettocchi solo afirmó que Melgar es el equipo más perjudicado debido a su postura crítica hacia la entidad.

"Yo te digo que no provienen de los clubes rivales. Tengo que tener pruebas para demostrar cualquier cosa, pero de los rivales no proviene. Por eso, estamos todos de acuerdo en que somos el club al que más han atacado de todas las formas", concluyó.

¿Qué dijo el Ricardo Betoci sobre Alianza Lima?

El administrador de Melgar reparó en varias jugadas polémicas que tuvieron lugar aquel 31 de diciembre; asimismo, indicó que fueron advertidos sobre unas supuestas irregularidades.

"El día que jugamos con Alianza nos dijeron que el partido no se iba a realizar de manera completa y absolutamente justa. Tanto así que yo tengo un mensaje a CONAR diciéndole eso, y al final el partido se vio tal cual", mencionó en el citado medio.

"Yo tengo que cuidarme de las cosas que te digo; las evidencias después del partido fueron obvias. Nadie de Conar me dijo eso, fue dos horas antes del partido. Se dijo en la charla previa que tengamos cuidado. Esto es muy común en el fútbol. Y se ve jugada tras jugada en el partido que la actuación de la terna arbitral no fue la más correcta. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Mira la actuación de Augusto Menéndez en el partido Cienciano vs. Melgar de este torneo. Fue al VAR y no quiso ver un penal obvio", apuntó.