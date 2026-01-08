Gianluca Lapadula y su consejo de vida para Felipe Chávez. 'Pipo' sigue dando de qué hablar tras su reciente gol con el primer equipo del Bayern Múnich frente al Salzburgo, en un amistoso de clubes. Tras esto, recibió múltiples elogios y felicitaciones en el país. Incluso jugadores de la selección peruana lo felicitaron, entre ellos Lapadula, quien no dudó en tener palabras positivas para el joven de 18 años.

En la más reciente edición del programa 'Doble Punta', donde habló sobre temas relacionados al fútbol, Lapadula fue consultado sobre el presente de Chávez. Además, se animó a recordar las cosas buenas que le trajo aceptar estar en la Bicolor, destacando que terminó enamorándose del Perú.

Gianluca Lapadula y su consejo para Felipe Chávez

Para 'El Bambino', Perú significó más que solo fútbol, y por eso no dudó en aconsejarle al jugador del Bayern sobre la importancia de conocer más del país, ya que esto puede aportarle grandes enseñanzas.

"De acercarse lo más posible a la selección y al Perú, conocer más. Es algo que te puede dejar algo muy importante, no solo en el fútbol, también para ti mismo", fueron las palabras del jugador del Spezia.

Lapadula sobre vestir la camiseta de la selección peruana

En otro momento de la conversación, Lapadula no dudo en hablar sobre la decisión de renunciar al sueño de vestir la camiseta Italiana para jugar por la Bicolor, señalando que fue una de las mejores decisiones que tomo, pues la cambió la vida.

“Lo que puedo decir que ha sido una gran decisión, que una gran decisión que tomé y la verdad me cambió, me cambió la vida”, sentenció el delantero.