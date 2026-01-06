HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alan Cantero reveló por qué continuó en Alianza Lima pese a ofertas de clubes de la Liga 1: "Te transmite esa pasión"

El delantero argentino habló sobre su renovación con Alianza Lima y explicó el motivo por el cual decidió quedarse en el club 'blanquiazul'.

Alan Cantero reveló por qué continuó en Alianza Lima pese a ofertas de clubes. Foto: Alianza Lima
Como se informó hace unos días, Alan Cantero renovó con Alianza Lima hasta el 2028, luego de que la institución 'blanquiazul' comprar el pase del argentino. El atacante indicó que las razones por las cuales decidió quedarse en el club es el fervor que hay en los hinchas al momento de alentar.

En una entrevista brindada a Infobae, el argentino indicó que uno de los motivos por el cual se mantiene en el equipo 'íntimo' a pesar de algún interés de clubes de la Liga 1, es por la pasión que transmite la hinchada cuando les toca alentar en cada partido. "Desde que llegué fue especial por cómo siente la gente de Alianza, cómo lo vive y cómo te transmite esa pasión. Uno trata después cuando está en la cancha, representarlo de esa manera. Creo que por eso también surge el cariño de ellos", señaló.

PUEDES VER: Melgar confirmó rival para la Tarde Rojinegra: Macará de Ecuador jugará en partido de presentación del Dominó

Alan Cantero reveló motivo por el cual continuó en Alianza Lima

El atacante destacó el apoyo recibido por parte de la hinchada de Alianza Lima, lo cual lo motiva a dejarlo todo en el campo de juego. "A mí, la verdad, me motiva mucho saber que tengo el apoyo de la gente, eso es increíble. El reconocimiento también por lo que uno hace te hace motivar para seguir creciendo, dar lo mejor en el club y devolverle ese cariño dentro de la cancha", declaró el atacante.

Por último se refirió acerca de la lucha por el título de la Liga 1 y dejó en claro que el equipo se encuentra enfocado en lograr dicho objetivo. "Este año estamos con mucha ilusión. Vamos a pelear cosas muy importantes donde nos tenemos que preparar de la mejor manera. Ojalá en lo que vaya del año podamos lograr los objetivos, que es lo que todos queremos y lo tenemos claro", mencionó para Infobae.

PUEDES VER: Cusco FC asegura a sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

¿En qué equipos jugó Alan Cantero?

El atacante ha sido parte de distintos planteles en el fútbol argentino. Estuvo mucho tiempo en Godoy Cruz, donde fue cedido a algunos clubes de su país. Ahora, pertenece al equipo de La Victoria hasta la temporada 2028. Esta es la lista de clubes por donde pasó:

  • Peñarol de San Juan (Argentina)
  • Godoy Cruz (Argentina)
  • CA Estudiantes (Argentina)
  • Barracas Central (Argentina)
  • Alianza Lima (Perú)
