EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
Mateo Antoni resaltó la experiencia que Paolo Guerrero y Carlos Zambrano aportan a Alianza Lima: "Nos ayudan a mejorar"

El zaguero uruguayo se refirió acerca de su llegada a Alianza Lima y destacó la presencia de Paolo Guerrero y Carlos Zambrano dentro del plantel.

Mateo Antoni resaltó la experiencia que Paolo Guerrero y Carlos Zambrano aportan a Alianza Lima. Foto: Gerson Cuba Channel/Composición LR
Mateo Antoni resaltó la experiencia que Paolo Guerrero y Carlos Zambrano aportan a Alianza Lima. Foto: Gerson Cuba Channel/Composición LR

Mateo Antoni, defensor de Alianza Lima, es uno de los jugadores a seguir en esta temporada. A pesar de su juventud, desde la institución 'íntima' se tiene mucha expectativa en lo que pueda hacer el uruguayo para este año, debido a que es un futbolista con mucha proyección y está en el club a préstamo con opción de compra.

El uruguayo fue consultado por los medios, sobre los jugadores que integran el plantel 'blanquiazul' y destacó a dos referentes del equipo. "Está Paolo (Guerrero), Carlos (Zambrano) y muchos jugadores de bastante experiencia que nos ayudan mucho a mejorar día a día", expresó el zaguero central.

Mateo Antoni destaca la experiencia de Guerrero y Zambrano en Alianza Lima

Tener a Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, futbolistas de mucha experiencia y jerarquía, es importante para jugadores que recién se integran a un equipo. En este caso, Antoni destacó tener a referentes dentro del club y eso ayuda mucho a la adaptación. "La adaptación estuvo bien. Por suerte me recibieron de la mejor manera, y ya me siento uno más de grupo", indicó el uruguayo.

De igual forma, aseguró que no dudó cuando eligió llegar a Alianza Lima, ya que, es un club muy importante. "Gracias a Dios tuve la oportunidad de venir a Alianza. Me llamaron y no lo dudé ni un segundo porque es un cuadro muy grande, que me abrió las puertas y me hizo sentir uno desde el primer día", mencionó para Gerson Cuba Channel.

¿En qué equipos jugó Mateo Antoni?

Debido a su juventud, Mateo Antoni ha pasado por pocos equipos en su carrera profesional. Surgió de las categorías inferiores de Nacional, luego fue prestado a Liverpool de su país, donde debutó y fue campeón. Tras volver y realizar una buena temporada en el 'Bolso', fue vendido a Argentinos Juniors donde no tuvo mucha continuidad, lo que hizo que sea cedido a Alianza Lima, su actual club. Esta es la lista de equipos donde jugó el zaguero de 22 años:

  • Nacional (Uruguay)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Argentinos Jrs (Argentina)
  • Alianza Lima (Perú)
