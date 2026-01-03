Javier Rabanal defendió la contratación de Sekou Gassama en Universitario. El técnico español arribó al Perú para iniciar con la pretemporada de cara al inicio de la Liga 1 2026. En su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue consultado sobre la situación de Gassama, quien se sumará tarde al resto del plantel por problemas familiares. Al respecto, Rabanal aseguró que estaba al tanto de los inconvenientes que tiene el delantero africano, pero no le generan preocupación.

Para el estratega, Universitario tiene bien cubierto la posición ofensiva, por lo que no hay apuro de que Gassama juegue. Eso sí, dejó en claro que es un atacante que los ayudará mucho dentro del área, ya que lo conoce del fútbol español.

Javier Rabanal sabía que Sekou Gassama iba a llegar tarde a Universitario

"Inconveniente, ninguno. Eso se sabía desde el principio. Una de las posibilidades de traerlo era aceptando que iba a llegar un poco más tarde a la pretemporada porque tiene un tema familiar que resolver", comentó en conversación con la prensa local.

Asimismo, indicó que este problema le impidió jugar en los últimos meses. Por ello, prefiere que llegue un poco más tarde para que lo solucione. "No es algo que haya surgido ahora, sino que le impidió jugar los últimos seis meses por ese tema que está resolviendo y va a llegar un poco más tarde. Yo lo sabía, lo acepté y no hay ningún problema con eso. Está trabajando por su cuenta y va a llegar bien", añadió.

Javier Rabanal no tiene prisa en que Sekou Gassama juegue con Universitario

En otro momento del diálogo, Javier Rabanal sostuvo que no hay prisa en que Sekou Gassama se vista de crema porque será un futbolista que ayude mucho cuando esté al 100%.

"No, él va a empezar y no tenemos la prisa de que juegue porque ya hay gente arriba que juega muy bien, que sabe lo que hace, que viene jugando juntos, arriba estamos bien cubiertos. El tema del senegalés es un poco más a que vaya cogiendo ritmo con el grupo y sin tener prisa con él porque es un jugador que puede aportar bastante cuando esté en forma", complementó.

Finalmente, destacó las cualidades ofensivas de Gassama. "Es un jugador que conozco de la liga española, que tiene unas características muy determinadas para el remate en el área que estábamos buscando. Es un gran rematador que puede complementarse muy bien con lo que tenemos arriba", concluyó.