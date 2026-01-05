¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 6 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, Premier League) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la Serie A, Pisa y Como se enfrentan en el primer partido del día en el fútbol italiano. Lecce enfrentará a la Roma, que busca escalar posiciones en el campeonato, mientras que Sassuolo recibe a la Juventus, que quiere acercarse a los líderes de la Serie A. Por la liga inglesa, West Ham y Nottingham Forest, se verán las caras en un encuentro donde ambos buscarán el triunfo para salir de la zona baja de la tabla.

Partidos de la Serie A HOY

Pisa vs Como

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN

Lecce vs Roma

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Sassuolo vs Juventus

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de la Premier League HOY

West Ham vs Nottingham Forest

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY

Argelia vs RD Congo

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Claro Sports

Costa de Marfil vs Burkina Faso

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Claro Sports.

Partidos de la Kings World Cup Nations HOY