Partidos de hoy, 6 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo
Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Serie A de Italia, Premier League de Inglaterra y Copa Africana de Naciones.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 6 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, Premier League) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En la Serie A, Pisa y Como se enfrentan en el primer partido del día en el fútbol italiano. Lecce enfrentará a la Roma, que busca escalar posiciones en el campeonato, mientras que Sassuolo recibe a la Juventus, que quiere acercarse a los líderes de la Serie A. Por la liga inglesa, West Ham y Nottingham Forest, se verán las caras en un encuentro donde ambos buscarán el triunfo para salir de la zona baja de la tabla.
Partidos de la Serie A HOY
- Pisa vs Como
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Lecce vs Roma
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sassuolo vs Juventus
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de la Premier League HOY
- West Ham vs Nottingham Forest
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY
- Argelia vs RD Congo
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Claro Sports
- Costa de Marfil vs Burkina Faso
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Claro Sports.
Partidos de la Kings World Cup Nations HOY
- Francia vs Argelia
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Perú vs España
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Disney Plus