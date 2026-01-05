HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de hoy, 6 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Serie A de Italia, Premier League de Inglaterra y Copa Africana de Naciones.

West Ham y Juventus juegan este martes 6 de enero por sus respectivas ligas. Foto: Composición LR
West Ham y Juventus juegan este martes 6 de enero por sus respectivas ligas. Foto: Composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 6 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, Premier League) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la Serie A, Pisa y Como se enfrentan en el primer partido del día en el fútbol italiano. Lecce enfrentará a la Roma, que busca escalar posiciones en el campeonato, mientras que Sassuolo recibe a la Juventus, que quiere acercarse a los líderes de la Serie A. Por la liga inglesa, West Ham y Nottingham Forest, se verán las caras en un encuentro donde ambos buscarán el triunfo para salir de la zona baja de la tabla.

PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026 con Universitario, Alianza Lima y todos los clasificados: así se jugará la segunda etapa

lr.pe

Partidos de la Serie A HOY

  • Pisa vs Como
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lecce vs Roma
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sassuolo vs Juventus
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la Premier League HOY

  • West Ham vs Nottingham Forest
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY

  • Argelia vs RD Congo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Claro Sports
  • Costa de Marfil vs Burkina Faso
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Claro Sports.

Partidos de la Kings World Cup Nations HOY

  • Francia vs Argelia
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Perú vs España
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
