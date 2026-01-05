Los partidos de presentación se siguen confirmando en el fútbol peruano. En esta ocasión, es Melgar quien dio a conocer la fecha y el rival que tendrá para su 'Tarde Rojinegra', evento donde se dará a conocer al plantel que disputará la temporada 2026.

El club arequipeño hizo oficial, a través de sus redes sociales, que enfrentará al club Macará de Ecuador. Este encuentro se dará el día 25 de enero en el Monumental de la UNSA. Desde la institución indicaron que la apertura de puertas se dará en un inicio a partir de la 1:30 p. m.

Macará de Ecuador será el rival de Melgar en la Tarde Rojinegra

Por segundo año consecutivo, Melgar vuelve a repetir rival de nacionalidad ecuatoriana en su presentación. La temporada pasada fue el Deportivo Cuenca el equipo que enfrentó en su partido de exhibición. Macará terminó el campeonato ecuatoriano de buena forma, clasificando a la Copa Sudamericana 2026 al igual que Melgar, por lo que se espera un gran enfrentamiento para el gusto de los hinchas.

Luego de confirmar a su rival, Melgar indicó que pronto se darán a conocer con más detalles, los precios de las entradas y cuándo se habilitará la compra de las mismas.

¿Cuáles fueron los rivales anteriores de Melgar en su Tarde Rojinegra?

En los últimos años, Melgar se ha caracterizado rivales internacionales en sus partidos de presentación. Desde el 2022 en adelante, todos los equipos a los que ha enfrentado han sido de Colombia, Bolivia y Ecuador. Estos son los equipos que han estado presentes en su evento: