Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     
Canal confirmado de Barcelona contra Espanyol por el derbi catalán en el regreso de LaLiga de España

El equipo azulgrana empezará el año con un choque en condición de visita ante los pericos. Tras este cotejo, disputará la Supercopa de España.

El partido entre culés y pericos corresponde a la fecha 18 de LaLiga 2025-26. Foto: composición de LR/FC Barcelona/RC Espanyol

Luego de una pausa de dos semanas por las fiestas de fin de año, Barcelona vuelve a la acción en LaLiga de España con un partido 'picante' ante el Espanyol en el denominado derbi catalán. El equipo azulgrana, único líder de la tabla de posiciones, buscará empezar el 2026 con el pie derecho ante unos pericos que vienen realizando una buena campaña, como prueba su quinto lugar en la clasificación.

El cuadro dirigido por Hansi Flick deberá aprovechar este cotejo para mantener la ventaja que le lleva al segundo puesto, Real Madrid, antes de iniciar su participación en la Supercopa de España. Luego de jugar frente a Espanyol, los culés viajarán a Arabia Saudita para disputar el certamen que le podría dar su primer título del año.

PUEDES VER: Sebastián Britos es nuevo refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

lr.pe

¿Qué canal transmitirá Barcelona contra Espanyol?

En Perú y la mayoría de países de Sudamérica, la transmisión por TV de este Barcelona contra Espanyol estará a cargo de DSports, canal 610 y 1610 HD de DirecTV en exclusiva. En Bolivia, se podrá ver este encuentro por Tigo Sports.

Para México, la señal de Sky Sports será la encargada de televisar el derbi, mientras que en Estados Unidos irá por ESPN Deportes. Finalmente, en España deberás sintonizar M+ LaLiga.

¿Cuándo juega Barcelona contra Espanyol?

El choque entre blaugranas y pericos, por la fecha 18 de LaLiga EA Sports 2025-26, se jugará este viernes 3 de enero. El RCDE Stadium, también conocido como estadio Cornellá-El Prat, será el escenario del cruce.

¿A qué hora jugará Barcelona contra Espanyol?

En Perú, el juego entre ambas escuadras se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
