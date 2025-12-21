HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona derrotó 0-2 al Villarreal en el estadio de la Cerámica y encaja ocho triunfos consecutivos en LaLiga.

Raphinha y Lamine Yamal se encargaron de anotar en una cómoda victoria catalán sobre el "Submarino Amarillo".

Lamine Yamal selló el 2-0 en favor del FC Barcelona. | AFP

El FC Barcelona cerró el año natural cómo sólido líder y campeón de invierno europeo de LaLiga española con un categórico triunfo sobre el Villarreal (0-2) en el estadio de la Cerámica. Raphinha y Lamine Yamal se encargaron de marcar en un partido que en un principio se iba a disputar en Miami, EE UU.

Hansi Flick salió con su tradicional 4-2-3-1, donde el único punta fue Ferran Torres dejando un poco más retrasado a Fermín López y como extremos a Raphinha y Yamal. El “Submarino Amarillo” mostró sus credenciales y asustó un par de veces antes que le cometieran un penal a Raphinha (11’). El propio brasileño transformó en gol.

En la siguiente acción el ‘11’ del Barcelona envió un remate de zurda colocado que chocó en el travesaño. La respuesta no tardó y el Villarreal empataría las acciones, pero en la jugada previa al autogol de Jules Koundé, Sergi Cardona se encontraba en posición adelantada. Los locales tuvieron hasta dos claras de ponerse arriba en el marcador, pero en la definición fallaron de manera increíble. Con la ventaja culé se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo llegaría otro tanto del Barcelona. Una pelotera dentro del área encontró a Frenkie De Jong intentando hacer un remate, pero amagó y cedió a Yamal (64’), quien metió un puntazo de zurda para decretar el 2-0 y dejar al Barcelona como único líder de LaLiga española con 46 puntos, cuatro menos que el escolta Real Madrid (42).

El equipo catalán acumula 8 partidos seguidos sin conocer la derrota por Liga (Villarreal, Osasuna, Real Betis, Atlético Madrid, Alavés, Athletic Club, Celta de Vigo y Elche).

