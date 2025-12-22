En medio de la reestructuración del seleccionado nacional tras la reciente victoria ante Bolivia, Pedro Gallese, arquero y referente de la selección peruana, ofreció una perspectiva sincera sobre la posibilidad de disputar los partidos de local de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en ciudades de gran altitud como Puno o Cusco.

El combinado peruano cerró su calendario del año con un amistoso frente a Bolivia en Chincha, donde se impuso por 2-0 con un equipo con varios rostros nuevos convocados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la SAFAP. Tras el encuentro, Gallese fue claro al hablar sobre la idea que circula en la Videna de llevar algunos compromisos oficiales a escenarios de altura para sacar una ventaja deportiva.

Pedro Gallese opina sobre posible cambio de sede de la selección peruana

“¿Jugar Eliminatorias en altura? Mientras que todo sume, bienvenido. Si es para sacar ventaja y nos sentimos cómodos en la altura, bienvenido. Lo importante es que la selección arranque bien las Eliminatorias, nos vaya bien y volver a un Mundial”, dijo en un primer momento en zona mixta.

La discusión sobre sedes alternativas ha cobrado fuerza en los últimos días, con el estadio Guillermo Briceño Rosamedina en Juliaca (Puno), ubicado a más de 3 800 m.s.n.m., como una de las opciones más comentadas por la dirigencia. También se ha mencionado la posibilidad de utilizar el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, cuya altitud supera los 3 400 m.s.n.m., como un tercer escenario potencial en el camino hacia las Eliminatorias 2030.

“Siempre va a costar, por ahí a algunos compañeros les puede costar la altura, pero siempre el cerebro tiene memoria, primero hemos jugado acá y si nos va a favorecer eso, bienvenido”, concluyó.

FPF inscribirá a Cusco como sede para las Eliminatorias 2030

Hace algunos meses, en la emisión del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta sostuvo que el estadio Inca Garcilaso de la Vega se convertirá en la segunda sede de la selección peruana, con la intención de que allí se disputen los encuentros frente a Argentina y Brasil.

"Es confirmado que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) va a inscribir a Cusco como su sede alterna para la próxima Eliminatoria. Es decir, Lima y Cusco, concretamente el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para jugar no todos los partidos, sino determinados partidos: ante Argentina, Brasil y podría ser Uruguay o Paraguay. Pero principalmente, Argentina y Brasil. Esa es la idea. Va a estar inscrito", comentó.