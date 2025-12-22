HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Pedro Gallese sobre posibilidad de que la selección peruana juegue en Puno para las Eliminatorias 2030: "A algunos les puede costar la altura"

Después de la victoria 2-0 de Perú ante Bolivia, Pedro Gallese habló sobre el posible cambie de sede de la Bicolor para afrontar sus partidos de las próximas clasificatorias.

Pedro Gallese fue titular en el Perú vs Bolivia. Foto: captura de Inka Digital
Pedro Gallese fue titular en el Perú vs Bolivia. Foto: captura de Inka Digital

En medio de la reestructuración del seleccionado nacional tras la reciente victoria ante Bolivia, Pedro Gallese, arquero y referente de la selección peruana, ofreció una perspectiva sincera sobre la posibilidad de disputar los partidos de local de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en ciudades de gran altitud como Puno o Cusco.

El combinado peruano cerró su calendario del año con un amistoso frente a Bolivia en Chincha, donde se impuso por 2-0 con un equipo con varios rostros nuevos convocados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la SAFAP. Tras el encuentro, Gallese fue claro al hablar sobre la idea que circula en la Videna de llevar algunos compromisos oficiales a escenarios de altura para sacar una ventaja deportiva.

PUEDES VER: ¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

lr.pe

Pedro Gallese opina sobre posible cambio de sede de la selección peruana

“¿Jugar Eliminatorias en altura? Mientras que todo sume, bienvenido. Si es para sacar ventaja y nos sentimos cómodos en la altura, bienvenido. Lo importante es que la selección arranque bien las Eliminatorias, nos vaya bien y volver a un Mundial”, dijo en un primer momento en zona mixta.

La discusión sobre sedes alternativas ha cobrado fuerza en los últimos días, con el estadio Guillermo Briceño Rosamedina en Juliaca (Puno), ubicado a más de 3 800 m.s.n.m., como una de las opciones más comentadas por la dirigencia. También se ha mencionado la posibilidad de utilizar el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, cuya altitud supera los 3 400 m.s.n.m., como un tercer escenario potencial en el camino hacia las Eliminatorias 2030.

“Siempre va a costar, por ahí a algunos compañeros les puede costar la altura, pero siempre el cerebro tiene memoria, primero hemos jugado acá y si nos va a favorecer eso, bienvenido”, concluyó.

PUEDES VER: DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: Capaz que ellos quieran ganar de esa manera

lr.pe

FPF inscribirá a Cusco como sede para las Eliminatorias 2030

Hace algunos meses, en la emisión del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta sostuvo que el estadio Inca Garcilaso de la Vega se convertirá en la segunda sede de la selección peruana, con la intención de que allí se disputen los encuentros frente a Argentina y Brasil.

"Es confirmado que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) va a inscribir a Cusco como su sede alterna para la próxima Eliminatoria. Es decir, Lima y Cusco, concretamente el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para jugar no todos los partidos, sino determinados partidos: ante Argentina, Brasil y podría ser Uruguay o Paraguay. Pero principalmente, Argentina y Brasil. Esa es la idea. Va a estar inscrito", comentó.

Notas relacionadas
Pedro Gallese se ilusiona previo al amistoso de Perú ante Bolivia: "Veo caras nuevas, pero con muchas ganas"

Pedro Gallese se ilusiona previo al amistoso de Perú ante Bolivia: "Veo caras nuevas, pero con muchas ganas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Pedro Gallese rompe su silencio y revela por qué ficho por Deportivo Cali: "Es un club con ganas de levantarse"

Pedro Gallese rompe su silencio y revela por qué ficho por Deportivo Cali: "Es un club con ganas de levantarse"

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

LEER MÁS
Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

LEER MÁS
Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

LEER MÁS
¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

LEER MÁS
Con goles de Bassco Soyer y Piero Magallanes, Perú venció a Bolivia en su último amistoso del año

Con goles de Bassco Soyer y Piero Magallanes, Perú venció a Bolivia en su último amistoso del año

LEER MÁS
Gerardo Ameli reveló por qué Paolo Guerrero no fue convocado al Perú vs Bolivia: "Yo definí quiénes íbamos a estar"

Gerardo Ameli reveló por qué Paolo Guerrero no fue convocado al Perú vs Bolivia: "Yo definí quiénes íbamos a estar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 22 diciembre, según IGP?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 22 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 22 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Deportes

Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

Diego Rebagliati fue anunciado como el flamante fichaje de L1 MAX: "Una de las voces más respetadas del fútbol peruano"

Javier Rabanal EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la conferencia de prensa del nuevo DT de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 8 partidos solicitaron la inscripción de sus planchas presidenciales, plazo vence el 23 de diciembre

Defensor del Pueblo defiende a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza otorgarle pensión vitalicia

Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025