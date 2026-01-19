Programación de la Champions League 2025-26: ¿cuándo y cómo ver los partidos de la jornada 7?
Este martes 20 regresa la Champions League 2025-26 con emocionantes encuentros como el del Real Madrid vs Mónaco.
Comienza una nueva fecha en la Champions League 2025-26. La jornada 7 se presenta como una fecha en la que puede haber sorpresas, además de contar con varios partidos atractivos para este martes 20 y miércoles 21. La fecha inicia con el partido del Manchester City, que se enfrentará al Bodø/Glimt de Noruega, donde se espera que los Citizens se lleven una victoria cómoda. Luego tendremos el esperado Real Madrid vs Mónaco, uno de los compromisos más atractivos para los hinchas de este deporte.
Veinticuatro horas después, se tendrán compromisos como Barcelona vs. Slavia Praga, así como Tottenham vs. Borussia Dortmund, que promete ser un partido con muchos goles.
Programación de la fecha 7 de la Champions League 2025-2026
A continuación, La República Deportes te trae la programación de partidos para este martes y miércoles de Champions League.
Martes 20 de enero
- Kairat Almaty vs Club Brujas
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 10.30 a. m.
- Bodø/Glimt vs Manchester City
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 12.45 p. m.
- Copenhague vs Nápoles
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Inter vs Arsenal
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Real Madrid vs Mónaco
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Sporting CP vs PSG
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Tottenham vs Borussia Dortmund
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Villarreal vs Ajax
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
Miércoles 21 de enero
- Galatasaray vs Atlético de Madrid
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 12.45 p. m.
- Qarabag vs Eintracht Fráncfort
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 12.45 p. m.
- Atalanta vs Athletic Club
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Bayern Múnich vs Royale Union SG
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Chelsea vs Pafos
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Juventus vs Benfica
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Marsella vs Liverpool
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Newcastle vs PSV
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
- Slavia Praga vs Barcelona
- Canal: ESPN y Disney
- Hora: 3.00 p. m.
¿Dónde ver la Champions League 2025-26?
La tercera jornada de la Champions League se transmitirá por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+ en Sudamérica (en Argentina, algunos juegos irán por la cadena Fox Sports). Además, todos los detalles de esta competición se pueden seguir en La República Deportes.