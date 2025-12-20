HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

DT de Bolivia aconseja a Perú iniciar la renovación de su equipo: "Es necesario por las tantas glorias que tuvo"

Óscar Villegas rompió su silencio previo al partido amistoso con Perú y recomendó apostar por el recambio generacional para emular el éxito boliviano.

DT de Bolivia se animó a darle un par de consejos a la selección peruana. Foto: Lr/
DT de Bolivia se animó a darle un par de consejos a la selección peruana. Foto: Lr/

La selección peruana quiere cerrar el año con un triunfo ante Bolivia, tras una pésima temporada e incluso el cuadro nacional acabó penúltimo en las Eliminatorias 2025. El equipo dirigido por Manuel Barreto tampoco tuvo buena suerte en los partidos amistosos de Rusia y sigue sin acumular victorias. Sin embargo, en Chincha, la 'Bicolor' quiere sorprender con sangre nueva y jóvenes talentos. Justamente, el DT de Bolivia aconsejó a la FPF que deben iniciar la renovación lo antes posible.

El cuadro boliviano se alista para disputar el repechaje mundialista y quiere probar nuevos jugadores para tener más alternativas en los 2 partidos decisivos que se vienen el próximo año. El técnico Óscar Villegas también se refirió a la no convocatoria de Guillermo Viscarra ante Perú.

PUEDES VER: Sport Boys estaría a un paso de fichar a campeón con Universitario que jugó la Champions League: "A nada de ser nuevo jugador"

lr.pe

¿Qué dijo el entrenador de Bolivia sobre el partido amistoso ante la selección peruana?

Óscar Villegas rompió su silencio al ser abordado por la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez. "Como ya es prácticamente habitual en la selección de las alturas, es un plantel joven con algunas ausencias. No contamos con jugadores del exterior y algunos más pero estamos contentos con la oportunidad de poder ver a algunos futbolistas que no tuvieron posibilidad en Eliminatorias. Hemos apostado por la gente joven pensando en no solo este Mundial, sino para un futuro un poco más estable para la selección. Cae muy bien", declaró en Entre Bolas.

"La posibilidad de ir al Mundial a dos partidos, realmente nos ilusiona y nos hace creer que podemos lograrlo. En enero tendremos tres o cuatro partidos más, en febrero arrancaría la liga en Bolivia y esperemos que en marzo lleguemos a un buen nivel a Monterrey", reveló el técnico de Bolivia al ser consultado por la preparación rumbo al repechaje.

PUEDES VER: Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

lr.pe

¿Cuál fue el consejo del DT de Bolivia a la selección peruana?

El entrenador boliviano se refirió al cambio generacional y el largo proceso que le espera a Perú. "Es una decisión difícil, a veces cuesta. A nosotros nos ha costado bastante el recambio, pero a Dios gracias acompañaron los resultados. Hay que tener paciencia porque así se encaran los procesos. Esperemos que Perú inicie esa renovación porque es necesario por las tantas glorias que tuvo el fútbol peruano. Hay que dar ese salto para la nueva generación", explicó Óscar Villegas.

Finalmente, habló sobre la ausencia del arquero de Alianza Lima. "Billy es un gran portero, realmente estamos muy contentos y orgullosos de la actuación que tiene acá en Perú. Esperamos que siga creciendo y en ese nivel", sentenció en Entre Bolas.

Notas relacionadas
Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el último amistoso del año?

Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el último amistoso del año?

LEER MÁS
Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

LEER MÁS
Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

LEER MÁS
Real Madrid vs Sevilla HOY EN VIVO por LaLiga de España: expulsado Marcao en la visita

Real Madrid vs Sevilla HOY EN VIVO por LaLiga de España: expulsado Marcao en la visita

LEER MÁS
Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

LEER MÁS
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025