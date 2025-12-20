La selección peruana quiere cerrar el año con un triunfo ante Bolivia, tras una pésima temporada e incluso el cuadro nacional acabó penúltimo en las Eliminatorias 2025. El equipo dirigido por Manuel Barreto tampoco tuvo buena suerte en los partidos amistosos de Rusia y sigue sin acumular victorias. Sin embargo, en Chincha, la 'Bicolor' quiere sorprender con sangre nueva y jóvenes talentos. Justamente, el DT de Bolivia aconsejó a la FPF que deben iniciar la renovación lo antes posible.

El cuadro boliviano se alista para disputar el repechaje mundialista y quiere probar nuevos jugadores para tener más alternativas en los 2 partidos decisivos que se vienen el próximo año. El técnico Óscar Villegas también se refirió a la no convocatoria de Guillermo Viscarra ante Perú.

¿Qué dijo el entrenador de Bolivia sobre el partido amistoso ante la selección peruana?

Óscar Villegas rompió su silencio al ser abordado por la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez. "Como ya es prácticamente habitual en la selección de las alturas, es un plantel joven con algunas ausencias. No contamos con jugadores del exterior y algunos más pero estamos contentos con la oportunidad de poder ver a algunos futbolistas que no tuvieron posibilidad en Eliminatorias. Hemos apostado por la gente joven pensando en no solo este Mundial, sino para un futuro un poco más estable para la selección. Cae muy bien", declaró en Entre Bolas.

"La posibilidad de ir al Mundial a dos partidos, realmente nos ilusiona y nos hace creer que podemos lograrlo. En enero tendremos tres o cuatro partidos más, en febrero arrancaría la liga en Bolivia y esperemos que en marzo lleguemos a un buen nivel a Monterrey", reveló el técnico de Bolivia al ser consultado por la preparación rumbo al repechaje.

¿Cuál fue el consejo del DT de Bolivia a la selección peruana?

El entrenador boliviano se refirió al cambio generacional y el largo proceso que le espera a Perú. "Es una decisión difícil, a veces cuesta. A nosotros nos ha costado bastante el recambio, pero a Dios gracias acompañaron los resultados. Hay que tener paciencia porque así se encaran los procesos. Esperemos que Perú inicie esa renovación porque es necesario por las tantas glorias que tuvo el fútbol peruano. Hay que dar ese salto para la nueva generación", explicó Óscar Villegas.

Finalmente, habló sobre la ausencia del arquero de Alianza Lima. "Billy es un gran portero, realmente estamos muy contentos y orgullosos de la actuación que tiene acá en Perú. Esperamos que siga creciendo y en ese nivel", sentenció en Entre Bolas.

