Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Erick Noriega será dirigido por el único DT que sacó campeón a Cristiano Ronaldo en Arabia

El portugués Luis Castro asumirá las riendas del Gremio de Porto Alegre, club del jugador de la selección peruana, tras la destitución de Mano Menezes.

Erick Noriega tendrá que convencer a Luis Castro, DT que dirigió a Cristiano Ronaldo. Foto: composición de LR/Gremio FBPA/AFP
Erick Noriega ya conoce el nombre de su nuevo entrenador. Unos días después de la destitución de Mano Menezes, Gremio de Porto Alegre anunció este sábado la llegada del portugués Luis Castro como su reemplazo en el banquillo. El estratega luso, quien viene de dirigir a Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, vuelve al fútbol brasileño después de dos años y medio.

"¡Luis Castro es tricolor! El entrenador portugués llega al Inmortal para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Trae consigo una gran experiencia, conocimiento futbolístico y ambición de éxito. ¡Bienvenido, míster!", fue la bienvenida que el club le dio al técnico de 64 años.

Luis Castro ya ha ganado un título en el fútbol brasileño. Foto: Gremio FBPA

PUEDES VER: Christian Ramos elogia a Fabio Gruber, pero cuestiona titularidad de 'eurocausas': 'Si yo estuviera me moriría'

Luis Castro fue campeón con Cristiano Ronaldo

En la temporada 2023, como DT del Al Nassr de Arabia Saudita, Castro logró conquistar la Copa de Campeones de Clubes Árabes, único título que Cristiano Ronaldo ha podido ganar desde que llegó al país de Oriente Medio. El gran detalle es que dicha competencia no es reconocida como oficial por la FIFA, de modo que algunos consideran ese campeonato como algo meramente simbólico.

Además de este trofeo, el palmarés del experimentado técnico incluye consagraciones en la segunda y tercera división de Portugal, la Liga Premier de Ucrania y la Copa del Emir de Qatar. De la misma forma, en Botafogo de Río de Janeiro llegó a conseguir la Taca Río, una de las etapas del Campeonato Carioca.

¿Qué pasó con Erick Noriega en Gremio?

A fines de noviembre, el 'Samurái' sufrió la rotura de dos ligamentos del tobillo izquierdo, lesión que lo obligará a estar lejos de las canchas por un tiempo considerable. A su regreso, el peruano deberá recuperar su nivel para no perder la titularidad que se había ganado durante la etapa de Menezes.

