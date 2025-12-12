HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima se refuerza y va con todo por el atacante nacional Luis Ramos

Y argentino Pablo Guede cada vez más cerca de ser el nuevo director técnico aliancista. Jairo Vélez estampó su firma hasta el 2028.

Luis Ramos está cerca de convertirse en nuevo atacante aliancista.
Luis Ramos está cerca de convertirse en nuevo atacante aliancista. | América de Cali

¡Renovación total! La temporada llegó a su fin para Alianza Lima y el objetivo de este próximo 2026 es el título nacional, además de superar o repetir lo logrado este año en la Copa Libertadores, donde llegó hasta la fase de grupos, y luego se metió a la Sudamericana, siendo eliminado en los cuartos de final por U. de Chile.

La directiva blanquiazul comandada por Franco Navarro, no quiere volver a cometer los mismos errores por lo que tras las salidas de Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos, Hernán Barcos, Ángelo Campos se ha empezado con la renovación de la plantilla.

El volante ecuatoriano Jairo Vélez culminó su préstamo con Universitario por lo que volvió a la Universidad César Vallejo, club que vendió su pase al conjunto íntimo y firmó hasta el 2028. Otro de los nombres que suena con fuerza es el atacante nacional Luis Ramos.

El exjugador del América de Cali llegó a Lima y fue consultado sobre su posible traspaso al cuadro de La Victoria. “Se comunicaron con mi empresario, es una linda oportunidad. No se le cierra las puertas a nadie y más a Alianza, que es un club muy grande y se respeta mucho. Esperemos que se dé buenas conversaciones y en un momento poder llegar”, declaró para ‘América Deportes’.

Incluso remarcó que no es la primera vez que Alianza solicita sus servicios. “Hace mucho tiempo creo que Alianza quería que yo pueda llegar y la predisposición mía era que en un momento pueda llegar y vestir los colores de Alianza”, complementó el jugador de 25 años.

En lo que respecta al comando técnico, el argentino Pablo Guede (ex Puebla de México) continúa siendo la primera opción y la más cercana para convertirse en el nuevo estratega. Emiliano Papa, exseleccionado de la albiceleste, se sumará a su comando técnico.

