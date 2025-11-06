Con Guillermo Viscarra, Bolivia anuncia su lista de convocados para los amistosos ante Corea del Sur y Japón por fecha FIFA
La selección boliviana ya anunció a sus 26 jugadores, con los cuales se enfrentará a Corea del Sur y Japón, como parte de su preparación para definir la estrategia que utilizarán en el repechaje en busca de su última oportunidad de clasificar al Mundial.
Óscar Villegas ya dio a conocer la lista de convocados de la selección boliviana para los amistosos de la fecha FIFA, en los que Bolivia se enfrentará a Corea del Sur el viernes 14 y a Japón el martes 18 de noviembre. Una vez más, Guillermo Viscara, actual portero de Alianza Lima, ha sido incluido y se espera su participación en uno de estos dos encuentros.
La selección nacional estará integrada por 26 jugadores, incluyendo varias novedades y algunos regresos esperados. En esta ocasión, Richet Gómez recibe su primera convocatoria al equipo, mientras que Jhon García vuelve tras su última participación en noviembre de 2022.
Lista de convocados de la selección boliviana para los amistosos fecha FIFA
- Porteros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra, Rodrigo Banegas
- Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Marcelo Timorán, Luis Haquín, Richet Gómez, Diego Arroyo, Leonardo Zabala
- Mediocampistas: Ervin Vaca, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Melgar, Miguel Terceros, Darío Torrico
- Delanteros: Jhon García, Gustavo Peredo, José Martínez, Fernando Nava, Enzo Monteiro
¿Cuándo juega la selección boliviana?
Bolivia, con su plantilla de 26 jugadores, deberá enfrentarse a Corea del Sur y Japón como parte de su preparación para definir su estrategia de cara al repechaje, con el objetivo de conseguir un cupo para la Copa del Mundo 2026, lo que podría significar un antes y un después en la historia de la ‘Verde’.
- Corea del Sur vs Bolivia | Viernes, 14/11 – 6:00 a. m.
- Japón vs Bolivia | Martes, 18/11 – 5:15 a. m.