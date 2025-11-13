HOYSuscripcion LR Focus

Ver Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY: hora y canal TV online del partido amistoso por fecha FIFA

El equipo de Sebastián Beccacece visita Toronto para enfrentar a Canadá en un amistoso internacional como preparación para el Mundial 2026.

Ecuador y Canadá se enfrentan desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR
Ecuador y Canadá se enfrentan desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

16:01
¿Dónde ver Ecuador vs Canadá?

La transmisión del Canadá vs Ecuador estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports para Ecuador y otros rincones de Sudamérica.

16:00
¿A qué hora juega Ecuador contra Canadá HOY?

En suelo peruano, el choque entre Canadá contra Ecuador se llevará a cabo desde las 7.30 p. m.

Canadá vs Ecuador se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 13 de noviembre por una nueva fecha de amistosos FIFA. El enfrentamiento entre canadienses y ecuatorianos se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY por el amistoso internacional

19:16
13/11/2025

Alineación confirmada de Ecuador para enfrentar a Canadá

El cuadro ecuatoriano arranca con su mejor once:

Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Alan Franco; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kevin Rodríguez, John Yeboah y Enner Valencia

18:42
13/11/2025

Baja sensible en Ecuador

Ecuador enfrentará a Canadá en un amistoso sin la presencia de Gonzalo Plata, ya que ha sido descartado debido a inconvenientes con su documentación. Esta baja representa un golpe significativo para el equipo, que busca mantener su competitividad en el encuentro. La ausencia del jugador podría influir en la estrategia del director técnico. 

17:59
13/11/2025

Últimos enfrentamientos entre Ecuador vs Canadá

- 01/06/2011 (Amistoso Internacional): Canadá 2-2 Ecuador

- 20/01/2002 (Gold Cup): Canadá 0-2 Ecuador

17:58
13/11/2025

Principales cuotas del Ecuador vs Canadá

- Betsson: gana Canadá (3.05), empate (2.88), gana Ecuador (2.52)

- Betano.pe: gana Canadá (3.00), empate (2.90), gana Ecuador (2.55)

- bet365: gana Canadá (2.90), empate (2.88), gana Ecuador (2.50)

- 1xBet: gana Canadá (3.11), empate (3.02), gana Ecuador (2.72)

- CoolbetLATAM: gana Canadá (3.05), empate (2.82), gana Ecuador (2.60)

17:43
13/11/2025

Estadio dónde jugarán Ecuador y Canadá

El estadio BMO FIELD STADIUM, Toronto, Canadá, será el recinto donde se vivirá este partidazo. 

16:01
13/11/2025

¿Dónde ver Ecuador vs Canadá?

La transmisión del Canadá vs Ecuador estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports para Ecuador y otros rincones de Sudamérica. 

16:00
13/11/2025

¿A qué hora juega Ecuador contra Canadá HOY?

En suelo peruano, el choque entre Canadá contra Ecuador se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. 

15:58
13/11/2025

Bienvenidos a la previa de Ecuador vs Canadá

Bienvenidos queridos lectores de La República Deportes a la previa de Ecuador contra Canadá.

 

El equipo sudamericano llega en un momento de inestabilidad después del empate ante México y Estados Unidos. El resultado ante ambas escuadras generó una ola de críticas contra Sebastián Beccacece. Por su parte, Canadá viene de caer 1-0 ante Australia.

Ecuador vs Canadá: horarios del amistoso internacional

En suelo peruano, el choque entre Canadá vs Ecuador se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

  • México: 18:30 horas
  • Venezuela y Bolivia: 20:30 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21:30 horas
  • Estados Unidos (Costa este): 19:30 horas

Ecuador vs Canadá: canal confirmado

La transmisión del Canadá vs Ecuador estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports para Ecuador y otros rincones de Sudamérica. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes.

Últimos resultados del Canadá vs Ecuador

  • Miércoles 1 de junio de 2011 | Canadá 2-2 Ecuador
  • Martes 22 de enero de 2002 | Canadá 0-2 Ecuador
  • Domingo 6 de junio de 1999 | Canadá 1-2 Ecuador
  • Jueves 2 de junio de 1988 | Ecuador 2-1 Canadá

Posibles alineaciones Canadá vs Ecuador

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.
  • Canadá: Dayne St. Clair, Richie Laryea, Derek Cornelius, Alfie Jones, Zorhan Bassong, Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Jonathan Osorio, Tajon Buchanan, Jonthan David, Promise David.
