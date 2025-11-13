En suelo peruano, el choque entre Canadá contra Ecuador se llevará a cabo desde las 7.30 p. m.

Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY por el amistoso internacional 19:16 Alineación confirmada de Ecuador para enfrentar a Canadá El cuadro ecuatoriano arranca con su mejor once: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Alan Franco; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kevin Rodríguez, John Yeboah y Enner Valencia 18:42 Baja sensible en Ecuador Ecuador enfrentará a Canadá en un amistoso sin la presencia de Gonzalo Plata, ya que ha sido descartado debido a inconvenientes con su documentación. Esta baja representa un golpe significativo para el equipo, que busca mantener su competitividad en el encuentro. La ausencia del jugador podría influir en la estrategia del director técnico. 17:59 Últimos enfrentamientos entre Ecuador vs Canadá - 01/06/2011 (Amistoso Internacional): Canadá 2-2 Ecuador - 20/01/2002 (Gold Cup): Canadá 0-2 Ecuador 17:58 Principales cuotas del Ecuador vs Canadá - Betsson: gana Canadá (3.05), empate (2.88), gana Ecuador (2.52) - Betano.pe: gana Canadá (3.00), empate (2.90), gana Ecuador (2.55) - bet365: gana Canadá (2.90), empate (2.88), gana Ecuador (2.50) - 1xBet: gana Canadá (3.11), empate (3.02), gana Ecuador (2.72) - CoolbetLATAM: gana Canadá (3.05), empate (2.82), gana Ecuador (2.60) 17:43 Estadio dónde jugarán Ecuador y Canadá El estadio BMO FIELD STADIUM, Toronto, Canadá, será el recinto donde se vivirá este partidazo. 15:58 Bienvenidos a la previa de Ecuador vs Canadá Bienvenidos queridos lectores de La República Deportes a la previa de Ecuador contra Canadá.

El equipo sudamericano llega en un momento de inestabilidad después del empate ante México y Estados Unidos. El resultado ante ambas escuadras generó una ola de críticas contra Sebastián Beccacece. Por su parte, Canadá viene de caer 1-0 ante Australia.

Ecuador vs Canadá: horarios del amistoso internacional

En suelo peruano, el choque entre Canadá vs Ecuador se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 18:30 horas

Venezuela y Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21:30 horas

Estados Unidos (Costa este): 19:30 horas

Ecuador vs Canadá: canal confirmado

La transmisión del Canadá vs Ecuador estará a cargo de El Canal del Fútbol, Zapping TV y DSports para Ecuador y otros rincones de Sudamérica. Asimismo, podrás seguirlo ONLINE por la cobertura de La República Deportes.

Últimos resultados del Canadá vs Ecuador

Miércoles 1 de junio de 2011 | Canadá 2-2 Ecuador

Martes 22 de enero de 2002 | Canadá 0-2 Ecuador

Domingo 6 de junio de 1999 | Canadá 1-2 Ecuador

Jueves 2 de junio de 1988 | Ecuador 2-1 Canadá

Posibles alineaciones Canadá vs Ecuador