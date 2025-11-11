Diego Elías va por el oro en los Panamericanos 2027

Diego Elías se proyecta en ser el próximo campeón mundial en las Olimpiadas de Los Ángeles. | Fuente: Mabel Alva / La República. | Foto: Enrique Castro Mendivil / Red Bull Content Pool

Próximo a cumplir 29 años, Diego Elías Chehab no pierde la cabeza y tiene claros sus objetivos: obtener el título por segunda vez en Lima, coronándose en la disciplina de la raqueta rápida en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en julio de 2027 en la capital.

“Yo juego 15 torneos al año en el tour profesional. La meta en los siguientes años es Lima 2027: tratar de ganar una medalla de oro para el Perú”.

La primera hazaña en la competencia panamericana fue en 2019 en Lima. La historia se volvió a repetir en 2023, cuando aquella tarde logró vencer al colombiano Miguel Ángel Rodríguez. En ambas ocasiones, el squashista ganó la medalla de oro para el Perú.

Meta más importante

Pero hay algo que podría estar quitándole el sueño al jugador, y es que, después de 30 ediciones del evento más importante del deporte a nivel mundial, el squash ha sido incluido como una categoría olímpica, llevando a miles de representantes de todo el mundo a viajar a Los Ángeles en julio de 2028.

El debut del squash en los Juegos Olímpicos marca un hito en la historia del deporte y genera gran responsabilidad y compromiso en los jóvenes como Diego Elías, que tiene como meta más importante obtener la medalla de oro para el país.

Diego Elías desea hacer historia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Foto: Enrique Castro Mendivil / Red Bull Content Pool





“El squash ha ido creciendo en los últimos años. No ha sido fácil entrar al circuito profesional viniendo de Sudamérica, donde el squash no es tan grande (…) la meta más importante son las Olimpiadas 2028”.

Rival histórico

El también llamado “El Puma” tiene un rival histórico al que seguramente enfrentará en las Olimpiadas 2028: Mostafa Asal, el egipcio que en 2025 se ha enfrentado en dos finales al peruano. En una triunfó Chehab, venciendo 3-1 en la final del Abierto Británico, y en la última, Asal derrotó a Elías con el mismo puntaje en la final del Abierto de Egipto.

El egipcio, también conocido como “El Toro Furioso” por su juego agresivo y ataques potentes, es el actual campeón mundial de squash y el próximo rival de Diego, que, faltando más de dos años, ya tiene el objetivo claro.

En diálogo con La República, Diego se refirió a su última derrota ante Asal como una oportunidad de aprendizaje en el deporte y como persona.

“Es duro jugar en Egipto, los apoyan muchísimo. Yo tengo muy poca gente apoyándome cuando juego en esos sitios, pero son experiencias muy buenas y eso me ayuda a seguir ganando más experiencia en mi deporte y a crecer como persona. En el camino todos los deportistas tienen muchas derrotas y también es aprender de eso… uno aprende mucho de las derrotas”.

Tensión por lesión

Su fiereza y fuerza, características propias de su apelativo, le significaron una lesión en su último desempeño frente a su rival histórico. Aquel día, Diego Elías no solo perdió el juego, sino que también se lesionó la rodilla, motivo que lo obligó a dejar varios torneos posteriores, incluido el Clásico de Qatar 2025. Pero esto, sin duda, no flaquea al deportista.

“Tuve una lesión de rodilla hace cuatro semanas. Estoy evaluando todavía qué tal va mi recuperación para ver cuándo voy a estar listo para jugar. Tengo que estar al 100 %, llegar bien para los Panamericanos y ganar una medalla de oro”.

Con las metas claras, con humildad en sus pasos y con la firmeza de que, con disciplina, esfuerzo y preparación, se pueden cumplir los más grandes sueños, Diego Elías se proyecta en ser el próximo campeón mundial en las Olimpiadas de Los Ángeles y traer, una vez más, el oro para el Perú.