Comité Olímpico Peruano otorga beca a dupla de vóley playa con la mira puesta en Los Ángeles 2028

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El deporte peruano suma un nuevo impulso en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Comité Olímpico Peruano (COP), en coordinación con el Programa de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), entregó una beca a la dupla femenina de vóley playa integrada por Claudia Andrea Gaona Arévalo y Lisbeth Allcca Merino.

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La ceremonia contó con la presencia del presidente del COP, Renzo Manyari, y de la medallista olímpica Cecilia Tait, actual integrante del COI y de la Federación Internacional de Voleibol. También asistieron la secretaria general del COP, María Martínez Murciego; el presidente de la Federación Peruana de Voleibol, Gino Vegas; y el entrenador de las deportistas, Leobardo Sanabria.

Según explicó Manyari, este respaldo económico y técnico forma parte de las iniciativas de Solidaridad Olímpica, cuyo objetivo es fortalecer la preparación de atletas y equipos con opciones de competir en eventos internacionales y aspirar a una clasificación olímpica.

Comité Olímpico Peruano.

Por su parte, Cecilia Tait destacó la importancia de brindar mayores oportunidades a los deportistas nacionales durante su proceso de formación y competencia. La exvoleibolista señaló que este apoyo permitirá que la dupla peruana afronte de mejor manera su preparación rumbo a Los Ángeles 2028 y continúe su crecimiento en el circuito internacional.

La beca cubrirá parte de los gastos vinculados a entrenamientos y participación en competencias, elementos clave para que las deportistas sumen experiencia y puntos en el ranking de vóley playa.

Claudia Gaona y Lisbeth Allcca agradecieron el respaldo recibido y resaltaron que este tipo de iniciativas fortalece el desarrollo del vóley playa peruano. Asimismo, coincidieron en que el apoyo del Comité Olímpico Peruano y del COI será fundamental para perseguir el objetivo de representar al país en los próximos Juegos Olímpicos y luchar por resultados históricos.