Canal de TV confirmado para ver el partido México vs Sudáfrica por la fecha 1 del Mundial 2026

El duelo México vs Sudáfrica será el partido inaugural del Mundial 2026. Foto: FMF/ SAFA/composición LR

El duelo México vs Sudáfrica será el partido inaugural del Mundial 2026. Foto: FMF/ SAFA/composición LR

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La selecciones de México y Sudáfrica se alistan para afrontar el partido de inauguración del Mundial 2026. Los aztecas, uno de los anfitriones del torneo, deberán recibir al equipo africano en la primera jornada del certamen.

El equipo capitaneado por Edson Álvarez iniciará su participación ante su público. Tengamos en cuenta que no es la primera vez que México y Sudáfrica se enfrenten en torneos mundialistas, anteriormente lo hicieron en el 2010.

Canal de TV para ver el partido México vs Sudáfrica

El duelo entre México y Sudáfrica, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, contará con varias opciones para seguir la transmisión. América TV (canal 4) te traerá la cobertura para señal abierta, mientras que DirecTV y ESPN hará lo propio por la señal de cable.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica por internet?

Si deseas seguir la transmisión online del encuentro México vs Sudáfrica, podrás hacerlo a través de la plataforma América TV GO, para territorio peruano. De igual forma, DGO, Disney Plus Premium y Paramount+ llevarán la transmisión para toda Latinoamérica.

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¿Cuándo juega México vs Sudáfrica?

México se medirá ante Sudáfrica este jueves 11 de junio, en el duelo correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, siendo el primer partido del torneo más importante entre selecciones.

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?

En territorio peruano, el compromiso entre México contra Sudáfrica por la jornada 1 del Mundial 2026 iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que agendes este partido.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Chile, Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

México vs Sudáfrica: historial de enfrentamientos

Ambas selecciones se volverán a enfrentar después de 16 años. Así quedaron los últimos duelos entre México y Sudáfrica.