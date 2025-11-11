HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati explicó el principal problema que tendrá Perú para el partido ante Rusia por retraso de vuelo: "Mucha mala suerte"

Después de varias horas de vuelo, la selección peruana llegó este martes 11 de noviembre a primera hora. El comentarista Diego Rebagliati analizó cómo afectará este largo viaje a los convocados para el partido ante Rusia. 

Diego Rebagliati lamentó los problemas logísticos de la selección peruana para llegar a Rusia. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/La Bicolor
Diego Rebagliati lamentó los problemas logísticos de la selección peruana para llegar a Rusia. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/La Bicolor

La selección peruana por fin llegó a Rusia para lo que será su gira europea ante el elenco ruso y Chile como parte de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Manuel Barreto aterrizó en el Viejo Continente este martes 11 de noviembre después de un viaje que tuvo muchos contratiempos. La situación comenzó el pasado 8 de noviembre cuando la delegación peruana no pudo abordar su avión rumbo a París, su primera escala, porque el piloto tenía un problema de salud.

Inmediatamente, la Federación gestionó un nuevo vuelo con escala en París y posteriormente a Estambul. Esto debido a que son pocos los países que tienen acceso a Rusia por los conflictos bélicos entre la Unión Europea y Ucrania. Es un hecho que la demora y el largo trayecto son factores que afectarán a la selección peruana. Esto fue analizado por el comentarista Diego Rebagliati.

PUEDES VER: Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: Mucho talento y cero ganas

lr.pe

Diego Rebagliati señala el problema que tendrá la selección peruana por retraso de vuelo

En la última edición del programa 'Al ángulo', Rebagliati lamentó los problemas logísticos que ha presentado la Bicolor para llegar a suelo ruso. Además, manifestó que el combinado patrio llegará sin fútbol, ya que solo tendrá un entrenamiento de cara al partido ante Rusia. Esto, bajo su punto de vista, es un gran problema para el equipo.

“Hablaremos del partido de la selección, pero del juego va a ser difícil, estamos a 36 horas que la selección juegue con Rusia, lo curioso, lo lamentable, lo circunstancial es que Perú todavía no está en San Petersburgo, empezó a viajar el sábado, más o menos a las tres de la tarde, estamos lunes, ya pasaron más de 48 horas, y todavía no llega a destino. A diferencia de muchas otras veces, creo que han sido circunstancias bastante desafortunadas y de mucha mala suerte que se han juntado para este nivel de desorganización que le ha tocado vivir a esta selección, igual el partido no ha sido reprogramado, se juega el miércoles al mediodía”, comentó.

"No estás entrenando, el único entrenamiento que harás es el martes en Rusia, un recondicionamiento”, añadió Rebagliati. Asimismo, su compañero de programa Enrique La Rosa calificó de complicado el trayecto que ha hecho Perú. “Los jugadores van a llegar a primera hora del martes a Rusia, van a llegar menos de 40 horas antes del partido, 36 horas masomenos, es un viaje difícil, no creo que desarrolles jet lag, pero saliste el sábado de tu casa y estás llegando varios días después”, sostuvo.

PUEDES VER: Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: Era mi viejo

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia?

El enfrentamiento amistoso entre Perú vs Rusia se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). El escenario para este compromiso será el Gazprom Arena de San Petersburgo y podrás verlo gracias a la transmisión de América TV y ATV.

Notas relacionadas
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

LEER MÁS
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

LEER MÁS
ADT saco una importante victoria frente Chankas por el Torneo Clausura y se ilusiona con la Copa Sudamericana

ADT saco una importante victoria frente Chankas por el Torneo Clausura y se ilusiona con la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal del partido por la última fecha del Torneo Apertura 2025

Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal del partido por la última fecha del Torneo Apertura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Fútbol Peruano

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

ADT vs Chankas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el encuentro por la fecha 18 del Torneo Clausura?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025