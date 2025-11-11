La selección peruana por fin llegó a Rusia para lo que será su gira europea ante el elenco ruso y Chile como parte de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Manuel Barreto aterrizó en el Viejo Continente este martes 11 de noviembre después de un viaje que tuvo muchos contratiempos. La situación comenzó el pasado 8 de noviembre cuando la delegación peruana no pudo abordar su avión rumbo a París, su primera escala, porque el piloto tenía un problema de salud.

Inmediatamente, la Federación gestionó un nuevo vuelo con escala en París y posteriormente a Estambul. Esto debido a que son pocos los países que tienen acceso a Rusia por los conflictos bélicos entre la Unión Europea y Ucrania. Es un hecho que la demora y el largo trayecto son factores que afectarán a la selección peruana. Esto fue analizado por el comentarista Diego Rebagliati.

Diego Rebagliati señala el problema que tendrá la selección peruana por retraso de vuelo

En la última edición del programa 'Al ángulo', Rebagliati lamentó los problemas logísticos que ha presentado la Bicolor para llegar a suelo ruso. Además, manifestó que el combinado patrio llegará sin fútbol, ya que solo tendrá un entrenamiento de cara al partido ante Rusia. Esto, bajo su punto de vista, es un gran problema para el equipo.

“Hablaremos del partido de la selección, pero del juego va a ser difícil, estamos a 36 horas que la selección juegue con Rusia, lo curioso, lo lamentable, lo circunstancial es que Perú todavía no está en San Petersburgo, empezó a viajar el sábado, más o menos a las tres de la tarde, estamos lunes, ya pasaron más de 48 horas, y todavía no llega a destino. A diferencia de muchas otras veces, creo que han sido circunstancias bastante desafortunadas y de mucha mala suerte que se han juntado para este nivel de desorganización que le ha tocado vivir a esta selección, igual el partido no ha sido reprogramado, se juega el miércoles al mediodía”, comentó.

"No estás entrenando, el único entrenamiento que harás es el martes en Rusia, un recondicionamiento”, añadió Rebagliati. Asimismo, su compañero de programa Enrique La Rosa calificó de complicado el trayecto que ha hecho Perú. “Los jugadores van a llegar a primera hora del martes a Rusia, van a llegar menos de 40 horas antes del partido, 36 horas masomenos, es un viaje difícil, no creo que desarrolles jet lag, pero saliste el sábado de tu casa y estás llegando varios días después”, sostuvo.

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia?

El enfrentamiento amistoso entre Perú vs Rusia se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). El escenario para este compromiso será el Gazprom Arena de San Petersburgo y podrás verlo gracias a la transmisión de América TV y ATV.