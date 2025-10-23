Lyon venció al Basel y es líder de la Europa League junto al sorprendente Midtjylland de Dinamarca y Braga de Portugal

Se cerró la tercera jornada de la Europa League que ha dejado a tres equipos en lo más alto del torneo y con puntaje perfecto. El líder absoluto y solo por diferencia de gol (+6) es el sorprendente Midtjylland de Dinamarca, que ayer venció en condición de visitante al Maccabi Tel Aviv de Israel. Las anotaciones llegaron a través de un doblete de Franculino Djú (43’ y 84) y Philip Billing (71’).

Con mismo puntaje, pero en la segunda casilla con un +5 goles se encuentra el Braga. El elenco de Portugal no pasó mayores apuros para derrotar al Estrella Roja de Serbia (2-0). Fran Navarro (22’) y Mario Dorgeles (72’) se encargaron de hacer delirar a sus hinchas que se dieron cita en el Estadio Municipal de Braga.

En tanto, el Olympique de Lyon también acumula 9 puntos en esta Europa League (+5). Los franceses ‘golpearon’ en los momentos justos al Basel a través de Corentin Tolisso (3’) y Afonso Moreira (90’) por lo que están en una lucha constante por alzar la segunda mitad de la gloria.

El que la pasó muy mal fue el AS Roma. “La Loba” fue sorprendido en el estadio Olímpico y nada pudo hacer para masticar el polvo de la derrota a manos del sorprendente Viktoria Plzen de la República Checa. Antes de la media hora de juego, los italianos se vieron abajo en el marcador a través de Prince Kwabena Adu (20’) y Cheick Souaré (22’). El cuadro capitalino recién tuvo reacción sobre los 54 minutos mediante un tiro penal ejecutado por el argentino Paulo Dybala, quien volvió luego de una lesión y se reencuentra con las redes luego de 8 largos meses. Su último gol había sido el 20 de febrero del 2025 ante Porto, también por Europa League.

Otros resultados de ayer: RB Salzburg 2-3 Ferencváros, Fenerbahce 1-0 Stuttgart, Brann 3-0 Rangers, Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa, Genk 0-0 Real Betis, FCSB 1-2 Bolonia, Celta de Vigo 2-1 Niza, Lille 3-4 PAOK, Malmö 1-1 Dinamo Zagreb, Feyenoord 3-1 Panathinaikos, Young Boys 3-2 Ludogorest, Friburgo 2-0 Ultrecht, Celtic 2-1 Sturm y Nottingham Forest 2-0 Porto.