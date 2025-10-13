En una noche cargada de tensión deportiva, Bélgica consiguió una victoria fundamental ante Gales (2-4) en su camino hacia el Mundial 2026. Pero, más allá del resultado, el momento más comentado fue uno que pocos esperaban: Thibaut Courtois, portero de los “Red Devils”, protagonizó un curioso cruce con una rata que se metió al terreno de juego.

Cuando el duelo ya se encontraba en plena intensidad, una pequeña rata apareció cerca del guardameta belga. Courtois quedó momentáneamente sorprendido ante la inesperada aparición.

Thibaut Courtios quiso atrapar una rata en un partido por las eliminatorias europeas

En un instante de instinto, intentó atrapar al roedor, que reaccionó rápidamente y escapó hacia otro sector del campo. La escena, entre lo absurdo y lo viral, no tardó en circular en redes sociales, generando risas, memes y curiosidad entre aficionados y medios.

Hablando del partido en concreto, Bélgica dio un golpe de autoridad en la eliminatoria. Con su victoria por 2-4, los dirigidos por Rudi García consolidan su liderazgo en el Grupo J, a falta de dos partidos por disputarse, y acercan mucho su clasificación directa al Mundial.

Kevin de Bruyne volvió a aparecer como figura clave: abrió el camino con un penal convertido, y cerró el marcador con otro tanto. Por su parte, Gales sorprendió primero con un gol de Joe Rondon, pero los belgas supieron responder y mantener el control.

Así marcha Bélgica en su grupo por las eliminatorias europeas