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José María Balcázar aseguró que el papa León XIV llegará a Perú el 10 de noviembre

Desde Chiclayo, el presidente de la República acudió a su local de votación. Tras emitir su voto, confirmó la visita del papa León XIV a nuestro país.

Papa León XIV vendría al Perú en noviembre.
Papa León XIV vendría al Perú en noviembre.
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El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que el papa León XIV llegará al Perú el próximo 10 de noviembre. “Está programado a partir del 10 de noviembre”, señaló brevemente ante la prensa.

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La visita del Santo Padre había sido anunciada desde semanas atrás; sin embargo, hasta el momento no había información oficial. Balcázar tiene programado, además, un viaje a Roma para coordinar el posible arribo del papa León XIV a nuestro país.

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“Es cuestión de pocas semanas para que la Santa Sede devele los días en que León XIV estará por nuestro país. Hay que prepararnos con prudencia y madurez para asumir esta visita apostólica que tendrá un valor especial para nosotros, porque marca el regreso de Robert Prevost al Perú ahora como Santo Padre”, señalaron a La República desde el Arzobispado de Lima.

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