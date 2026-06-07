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El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que el papa León XIV llegará al Perú el próximo 10 de noviembre. “Está programado a partir del 10 de noviembre”, señaló brevemente ante la prensa.

La visita del Santo Padre había sido anunciada desde semanas atrás; sin embargo, hasta el momento no había información oficial. Balcázar tiene programado, además, un viaje a Roma para coordinar el posible arribo del papa León XIV a nuestro país.

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“Es cuestión de pocas semanas para que la Santa Sede devele los días en que León XIV estará por nuestro país. Hay que prepararnos con prudencia y madurez para asumir esta visita apostólica que tendrá un valor especial para nosotros, porque marca el regreso de Robert Prevost al Perú ahora como Santo Padre”, señalaron a La República desde el Arzobispado de Lima.