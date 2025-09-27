Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 7 de LaLiga 2025-2026?

Barcelona vs Real Sociedad se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 28 de setiembre por la séptima jornada de LaLiga 2025-2026. El duelo entre blaugranas y los de Anoeta se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Montjuic, a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Los blaugranas ahora son los únicos invictos de la competición después de la caída por 5-2 del Real Madrid ante el Atlético Madrid. Por ello, buscarán alargar su racha ante la Real Sociedad y así trepar a la cima de la tabla de posiciones. Su rival de turno no ha tenido el mejor arranque, puesto que está cerca de puestos del descenso.

Barcelona vs Real Sociedad: ficha del partido

Partido Barcelona vs Real Sociedad ¿Cuándo? Domingo 28 de setiembre ¿A qué hora? 11.30 a. m. ¿En qué canal? ESPN y DAZN ¿Dónde? Estadio Olímpico de Montjuic

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Sociedad?

En suelo peruano, el compromiso entre Barcelona vs Real Sociedad por la fecha 7 de LaLiga 2025-2026 iniciará a las 11.30 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 10.30 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.30 a. m.

Venezuela y Bolivia: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Sociedad?

La transmisión del Barcelona vs Real Sociedad por la jornada 7 de LaLiga EA Sports estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, en territorio español, lo podrás seguir por DAZN. Es importante destacar que puedes verlo también por la plataforma de streaming Disney Plus.

Alineaciones Barcelona vs Real Sociedad