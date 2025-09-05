HOYSuscripcion LR Focus

La irrisoria sanción que recibió Luis Suárez tras escupir a trabajador del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Luego de la pelea registrada en la final de la Leagues Cup 2025, la organización difundió los castigos que se les impuso a jugadores como Luis Suárez y Sergio Busquets.

Luis Suárez afronta su segunda temporada en el Inter Miami. Foto: Twitter
Luis Suárez afronta su segunda temporada en el Inter Miami. Foto: Twitter

Luis Suárez la sacó barata luego del repudiable episodio que protagonizó en la final de la Leagues Cup 2025. Luego de que el Inter Miami fuera goleador por 3-0, el veterano delantero uruguayo, junto a los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, protagonizaron una pelea en pleno campo de juego con los futbolistas del Seattle Sounders. En medio de la gresca, las cámaras captaron al charrúa escupiendo a un integrante del equipo rival.

Después de varios días, la organización sancionó al atacante de 38 años con solos seis fechas de suspensión, las cuales solo se aplicaron en la siguiente edición del certamen. Dicha pena fue muy cuestionada desde diversos sectores, pues no es la primera vez que Suárez protagoniza agresiones a sus rivales: en el 2013 mordió al defensor Branislav Ivanovic, mientras que en el Mundial 2014 hizo lo mismo contra el italiano Giorgio Chiellini.

PUEDES VER: Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: 'Te voy a disfrutar como el primero'

lr.pe

Sanción a Luis Suárez y demás jugadores tras pelea en la final de la Leagues Cup

A través de un comunicado, la Leagues Cup reveló los castigos que impuso a los involucrados en los hechos violentos que se registraron luego del triunfo del Seattle Sounders sobre el Inter Miami. Luis Suárez recibió 6 fechas tras escupir a un trabajador, mientras que Busquets solo se perderá 2 partidos tras tirarle un puñete a Obed Vargas.

  • Luis Suárez, jugador del Inter Miami: 6 partidos
  • Sergio Busquets, jugador del Inter Miami: 2 partidos
  • Tomás Avilés, jugadore el Inter Miami: 3 partidos
  • Steven Lenhart, integrante del comando técnico del Seattle Sounders: 5 partidos.

PUEDES VER: Lionel Messi fue a buscar a Tomás Rincón y casi se van a las manos: filtran revelador video del argentino que no se vio por TV

lr.pe

¿Qué dijo Luis Suárez tras escupir a integrante del Seattle Sounders?

El histórico exdelantero de la selección uruguaya utilizó sus redes sociales para disculparse por su accionar en la final que perdió su escuadra. "Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido", mencionó al inicio del comunicado que publicó en Instagram.

"Me equivoqué y lo lamento sinceramente. No es la imagen que quiero dar, ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", concluyó.

