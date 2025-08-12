Atlético Nacional vs Sao Paulo EN VIVO por los octavos de final de Copa Libertadores: Hora y canales para ver el partido

Choque de gigantes. Atlético Nacional se mide ante Sao Paulo en un partidazo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los populares equipos de la Liga Colombiana y el Brasileirao aspiran al título, pero solamente uno avanzará a la siguiente ronda del torneo Conmebol. El cuadro paulista parte ligeramente como favorito en una serie que promete muchos goles.

Atlético Nacional vs Sao Paulo EN VIVO por octavos de final de Copa Libertadores 13:58 Alineaciones confirmadas para el partido Atlétoco Nacional : David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.



Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva.

El estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín, será testigo de un imperdible duelo entre dos grandes del fútbol sudamericano. El 'Tricolor' carga con tres campeonatos Conmebol (1992, 1993 y 2005) ante el bicampeón 'cafetero' (1989 y 2016). Sin embargo, es importante destacar que ee los últimos cinco enfrentamientos entre Atlético Nacional y Sao Paulo, los brasileros no pudieron ganar ninguno.

¿A qué hora juega Atlético Nacional ante Sao Paulo por Copa Libertadores?

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9:30 pm

9:30 pm Chile , Bolivia y Venezuela: 8:30 pm

, 8:30 pm Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 pm

7:30 pm México: 6:30 pm

¿En qué canales puedes ver el partido entre Atlético Nacional vs Sao Paulo?

Tienes diferentes opciones para ver el importante cotejo entre el clubes colombianos y brasileños por los octavos de final de la Copa Libertadores.