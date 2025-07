Boca Juniors empezó a tomar decisiones fuertes para salir de la compleja crisis deportiva que afronta. Luego de perder contra Huracán por la Liga Profesional y registrar su peor racha histórica sin triunfos, desde la prensa argentina reportaron que el entrenador Miguel Ángel Russo tomó sus primeras medidas y decidió separar del plantel a varios futbolistas.

Uno de los nombres que más resalta es el del experimentado defensor Marcos Rojo. El subcampeón del mundo con la selección argentina no fue considerado desde que arribó el nuevo comando técnico y todo indica que su futuro estaría lejos de la institución.

Boca Juniors separa a 3 jugadores del plantel en plena crisis

Según informó el periodista Federico Bueno de la cadena internacional ESPN, el zaguero de 35 años fue 'borrado' del plantel y ni se le permitirá compartir con sus compañeros en el vestuario.

"De la charla de ayer se derivó que hoy (30 de julio) Rojo no podrá entrar al vestuario. Por decisión de Russo, no podrá cambiarse ni usar el mismo vestuario que el resto de sus compañeros después de la discusión que tuvieron ayer. Además, se entrenará en un solo turno", reveló en el programa 'Sportcenter'.

"Russo tomó la decisión de separarlo del plantel: no puede ir al vestuario, no se puede cambiar en el mismo vestuario que sus compañeros, no va a entrenar los 2 turnos y no compartirá vestuario con el resto de sus compañeros", especificó.

Por su parte, el periodista Augusto Cesar retificó esta versión y añadió que el central Cristian Lema y el lateral Marcelo Saracchi tampoco serán considerados por el técnico Russo y entrenarán apartados.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Después de quedar eliminados de la Copa Argentina, Boca Juniors pondrá todos sus esfuerzos en el Torneo Clausura. El elenco del peruano Luis Advíncula tendrá que verse las caras contra el Racing de Gustavo Costas el sábado 9 de agosto, desde las 2.30 p. m. (hora peruana), por la cuarta jornada del certamen.

Esta nueva edición del clásico será clave para el futuro de Miguel Ángel Russo. La prensa local señala que Juan Román Riquelme, presidente del club, no descarta hacer cambios en caso no se logre un buen resultado.