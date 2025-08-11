Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

La gasolina subsidiada en Venezuela se distribuye tomando en cuenta el número terminal de placa de los vehículos. Foto: composiciónLR/Naguara/Notitarde

Consulta el calendario actualizado para el suministro de gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el lunes 18 de agosto. Mediante el Sistema Patria, los propietarios de vehículos y motocicletas pueden obtener combustible a precios regulados, en el marco de las medidas adoptadas para afrontar la crisis económica.

El beneficio se otorga según el último dígito de la placa. Aquí te presentamos el cronograma establecido para la segunda semana de agosto 2025.

Gasolina subsidiada HOY en Venezuela 2025: cronograma hasta el 18 de agosto

A continuación, revisa el cronograma actualizado para el acceso a la gasolina subsidiada en Venezuela, válido hasta el 18 de agosto de 2025:

Martes 12 de agosto: placas que terminan en 5 y 6

Miércoles 13 de agosto: placas que terminan en 7 y 8

Jueves 14 de agosto: placas que terminan en 9 y 0

Viernes 15 de agosto: placas que terminan en 1 y 2

Sábado 16 de agosto: placas que terminan en 3 y 4

Domingo 17 de agosto: placas que terminan en 5 y 6

Lunes 18 de agosto: placas que terminan en 7 y 8.

El cronograma para surtir gasolina subsidiada se renueva cada mes. Foto: Waze Venezuela/X

¿Cómo pasar gasolina subsidiada por el Sistema Patria en 2025?

Descubre la manera más sencilla y eficiente de realizar la transferencia de gasolina subsidiada mediante el Sistema Patria:

Ingresa a tu cuenta personal en la plataforma del Sistema Patria

Dirígete al apartado de "transferencias" y selecciona la opción "transferir"

Completa el formulario requerido y elige "monedero gasolina" como fuente del saldo a transferir

Indica la cantidad de litros que deseas enviar y selecciona al destinatario, quien debe estar registrado previamente en la plataforma

Puedes añadir un mensaje personalizado si lo deseas

Pulsa en "continuar"

Recibirás un código de confirmación por SMS, el cual deberás ingresar para validar y finalizar la operación.

¿Cuántos litros de gasolina subsidiada puedo surtir en Venezuela?

En Venezuela se implementa una asignación mensual de gasolina subsidiada con el fin de asegurar una distribución justa. Los dueños de vehículos tienen derecho a recibir hasta 120 litros al mes, dentro de un plan destinado a mejorar el abastecimiento y la operación del sistema.

Por otro lado, las motocicletas reciben una cuota de 60 litros mensuales, teniendo en cuenta su menor consumo y mayor eficiencia en comparación con los vehículos de cuatro ruedas.