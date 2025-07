Liverpool vs AC Milan EN VIVO HOY: horario y canal de TV para ver el amistoso de pretemporada

Liverpool cuenta las horas para afrontar el primer gran desafío de su pretemporada. El equipo dirigido por Arne Slot se enfrentará este sábado 26 de julio al AC Milan en el estadio Parque Deportivo Kai Tak de Hong Kong. Ambas escuadras se verán las caras desde las 6.30 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus Premium; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El gigante de la Premier League buscará seguir por la senda del triunfo en su preparación. Hace algunos días se impuso al Preston North End (3-1) y Stoke City (5-0).

¿A qué hora juega Liverpool vs AC Milan?

En suelo peruano, el amistoso Liverpool vs AC Milan se disputará desde las 6.30 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.30 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs AC Milan?

La transmisión del Liverpool vs AC Milan por un amistoso de pretemporada estará a cargo de la plataforma LFCTV GO. Además, el duelo de gigantes europeos también se podrá ver de manera online en Disney Plus Premium para todos los países de Sudamérica.

Liverpool vs AC Milan: alineaciones posibles

Liverpool : Mamardashvili; Kerkez, Joe Gomez, Konaté, Frimpong; Curtis Jones, Endo, Gravenberch; Ngumoha, Darwin Núñez y Salah

: Mamardashvili; Kerkez, Joe Gomez, Konaté, Frimpong; Curtis Jones, Endo, Gravenberch; Ngumoha, Darwin Núñez y Salah AC Milan: Terracciano; Pavlovic, Thiaw, Tomori; Chukwueze, Loftus-Cheek, Musah, Ricci, Saelemaekers; Okafor y Leao.

Pronóstico de Liverpool vs AC Milan

Las casas de apuestas ponen como favorito al Liverpool de Inglaterra para este amistoso internacional.