Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Alineaciones de Universitario ante Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025

La 'U' quiere mantener el invicto y se ilusiona con el Torneo Clausura 2025. El vigente campeón de la Liga 1 parte como favorito pese a una sensible baja en el once titular.

Fossati no se guarda nada y pone toda la artillería pesada. Foto: L1MAX
Universitario llega al partido con un impresionante invicto en el Torneo Clausura que lo coloca como favorito para llevarse este compromiso y también el último certamen de la temporada. Los ‘cremas’ superaron 2-0 a Alianza Universidad y acumulan 3 victorias, 1 empate, con 9 goles a favor y solamente 3 en contra.

El historial no favorece a 'La Misilera', ya que la última vez que se enfrentaron perdieron 2-0 en estadio Nacional ante los vigentes campeones del fútbol peruano, gracias a los goles de Martin Pérez Guedes y Edison Flores por la quinta fecha del Torneo Apertura. Es importante destacar que Sport Boys no le gana a la ‘U’, en el Monumental, desde el 2006.

Posibles alineaciones Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura

Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Oslimg Mora, Luis Urruti; Fidel Martínez y Fabrizio Roca.

Bajas de Universitario para el partido ante Sport Boys por Torneo Clausura 2025

Para este duelo clave, el ‘Nono’ no contará con Sebastián Britos en el once titular por unas molestias en el tobillo, pero estará el arquero
Miguel Vargas de gran actuación en Huánuco. Además, marcará el regreso de Oreja Flores y el ‘9’ argentino Diego Churin. No obstante, la defensa tendrá que tener cuidado con el retorno del delantero Luciano Nekesor en Sport Boys.

Próximo partido de Universitario de Deportes

La eliminatoria arrancará el jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Monumental de Ate. Mientras que la revancha será una semana después, el jueves 21, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Allianz Parque de Sao Paulo.

 

