Universitario de Deportes sigue invicto en el Torneo Clausura, tras derrotar 2-0 a Alianza Universidad, en Huánuco, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 no pasó apuros y fue superior de inicio a fin, aunque tuvo menos la posesión de balón fue más efectivo. Los dirigidos por Jorge Fossati mostraron las credenciales de favoritos ante el cuadro de Roberto Mosquera. Una de las figuras fue el 'Tunche Rivera'.

El joven delantero de 28 años encaminó el triunfo de Universitario y fue pieza clave en el ataque 'crema'. La 'U' viajará a Lima este martes a las 4:30 pm para enfocarse y preparar duelo ante Sport Boys, que se jugará este sábado (6:30 pm) en el estadio Monumental.

¿Qué dijo José Rivera sobre su golazo con Universitario?

El 'Tunche' no pudo contener su emoción, tras abrir el marcador con un cabezazo en un tiro de esquina. El delantero tenía pegado a su marcador, pero en cuestión de segundos se soltó e incluso parece que lo retiene o lo aguanta antes de picar al espacio. Posteriormente, aprovechó el centro para 'peinarla' y gritar el 1-0.

"Estoy muy contento con la victoria. Pude anotar y eso me pone mucho más contento porque mi familia estuvo aquí. Es un bonito momento para mí, tengo muchas fuerzas de seguir adelante.Después del gol nos paramos bien y el profesor nos planteó un buen juego. Ya corregiremos los errores de cara al partido con Boys”, reveló Rivera en L1 MAX.

Williams Riveros habló tras triunfo de Universitario

"Muy contento por volver, por la victoria y contento por el grupo. Fueron 25 días de mucha ansiedad. También hay que agradecer a los que están afuera y no se ven todos los días, a los doctores que estuvieron conmigo para que me recupere lo antes posible. Fueron 25 días y gracias a Dios no se notó", declaró.