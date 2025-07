Brasil vs Alemania vóley EN VIVO: horario y canal por los cuartos de final de la VNL femenina 2025

El partido de Brasil vs Alemania se jugará en el Atlas Arena de Lodz | Volleyball World | Composición LR

El partido de Brasil vs Alemania se jugará en el Atlas Arena de Lodz | Volleyball World | Composición LR

Brasil vs Alemania EN VIVO juegan este jueves 24 de julio en el cierre de los cuartos de final de la Volleyball Nations League (VNL) femenina 2025 en el Atlas Arena de Lodz, Polonia. La Canarinha, que acabó la fase regular como el segundo mejor equipo, busca el pase a semifinales ante una sorprendente Mannschaft desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

Las dirigidas por Zé Roberto tuvieron una enorme ronda de grupos, con 11 victorias y solo 1 derrota ante Italia, la líder. Ahora, de la mano de figuras como Ana Cristina y Bergmann, así como con la contundencia bloqueadora de Julia, se miden ante un conjunto que logra su segunda clasificación a una fase final, con marca de 7-5 y el liderazgo en ataque de Lina Alsmeier.

¿A qué hora juegan Brasil vs Alemania por la VNL 2025?

El partido de voley entre Brasil vs Alemania inicia en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, EE. UU. (Chicago, Texas): 1.00 p. m.

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 3.00 p. m.

Rep. Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, EE. UU (Miami, Nueva York), Chile, Bolivia: 2.00 p. m.

México (centro), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras: 12.00 p. m.

México (Pacífico), EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco): 11.00 a. m.

España (peninsular): 8.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Alemania EN VIVO?

El encuentro de Brasil vs Alemania será transmitido EN VIVO por DSports y DGO en Perú y el resto de Sudamérica (excepto Paraguay y Bolivia), mientras que en Brasil estará disponible por SporTV 2 y Globoplay, y en el todo el mundo por el streaming de Volleyball TV (VBTV), plataforma oficial de pago de la FIVB.

¿Quién será la rival de Brasil o Alemania en semifinales?

La selección ganadora del duelo de Brasil vs Alemania enfrentará en semifinales a la vencedora del compromiso entre Japón vs Turquía, que se jugará horas antes (desde 9.30 a. m. de Perú). Por lo pronto, ya se confirmó la primera semifinal entre Polonia vs Italia, que se disputará en el primer turno de este sábado 26 de julio.