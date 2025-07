Universitario derrotó 3-1 a Comerciantes Unidos por la primera fecha del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 sufrió más de la cuenta, en el Estadio Monumental, en medio de los rumores sobre la posible salida de Rodrigo Ureña. El 'Nono' reveló la decisión del volante chileno y su futuro en el club de Ate.

En los últimos días, los seguidores de la 'U' han estado en vilo ante la incertidumbre sobre el futuro del volante chileno, tras conocerse el interés de un club mexicano en incorporarlo. Por este motivo, el experimentado técnico rompió su silencio y aclaró el panorama.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Rodrigo Ureña?

"Lo sabemos hace unos cuantos días, lo manifestó un empresario y ya ha conversado inclusive con autoridades del club, pero de ahí su tema no ha avanzado, por lo tanto, nosotros seguimos contante con él y Rodrigo sigue demostrando que tiene una gran personalidad para jugar como lo hace habitualmente", confirmó el 'Nono' Fossati luego del triunfo ante Comerciantes Unidos.

Club mexicano interesado en el chileno

Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max' señaló lo siguiente: “Hay una propuesta de un club de México, pero todavía no ha sido formalizada a Universitario”, explicó el comunicador en un primer momento.

“Cuando pregunté, ¿creen que pueda materializarse en las próximas horas? Y me respondieron, no lo sabemos, esperemos que no para los intereses de nosotros, pero estamos expuestos a que llegue en cualquier momento”, añadió.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que equipos extranjeros se fijan en Ureña. Su buen rendimiento en el terreno de juego y su papel como pieza clave en el esquema de Jorge Fossati hacen que llame la atención.

¿Cuándo juega Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El esperado clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima se llevará a cabo el próximo lunes 25 de agosto a las 8.30 p. m. (hora local) en el Estadio Monumental 'U', según el experimentado periodista Gustavo Peralta. Este encuentro, que corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura, promete ser el mejor partido del campeonato. Asimismo, se espera que ambos equipos jueguen con sus flamantes refuerzos como Sergio Peña y Jesús Castillo.