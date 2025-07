En las últimas horas, se ha conocido que un club mexicano estaría interesado en Rodrigo Ureña. Aunque no se ha especificado qué equipo, según información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, la ‘U’ habría recibido una propuesta; sin embargo, aún no está formalizada.

Los cremas podrían quedarse sin uno de los jugadores más queridos y valiosos del plantel desde su llegada. Todo indica que su salida es una posibilidad real, siempre y cuando no ocurra ningún imprevisto. Desde la institución han reconocido que existe la posibilidad de que la propuesta se formalice en los próximos días.

Club mexicano interesado en el chileno

Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max' señaló lo siguiente: “Hay una propuesta de un club de México, pero todavía no ha sido formalizada a Universitario”, explicó el comunicador en un primer momento.

“Cuando pregunté, ¿creen que pueda materializarse en las próximas horas? Y me respondieron, no lo sabemos, esperemos que no para los intereses de nosotros, pero estamos expuestos a que llegue en cualquier momento”, añadió.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que equipos extranjeros se fijan en Ureña. Su buen rendimiento en el terreno de juego y su papel como pieza clave en el esquema de Jorge Fossati hacen que llame la atención.

Rendimiento de Rodrigo Ureña en Universitario

Desde su llegada al club en 2023, se ha convertido en una pieza importante en la ‘U’. En este 2025, fue convocado a la selección de Chile y debutó en las presentes Eliminatorias en el partido ante Bolivia.

El chileno ha disputado 15 partidos en el Torneo Apertura, donde ha dado 3 asistencias y acumulado 1.077 minutos de juego.

¿Cuánto vale Rodrigo Ureña?

Actualmente, el jugador está valorizado en 800 mil euros, según el portal Transfermarkt.