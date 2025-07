A falta de 2 jornadas para terminar las Eliminatorias, la selección peruana necesita más que un milagro para alcanzar el repechaje al Mundial 2026. En las últimas semanas, empezaron a sonar una serie de nombres como candidatos para reemplazar al Óscar Ibáñez, quien estará al mando del equipo hasta finalizar el certamen continental.

En medio de este panorama, el entrenador Néstor Gorosito, quien afronta su primera temporada en Alianza Lima, fue consultado sobre si le gustaría asumir las riendas de la Bicolor en algún momento.

Néstor Gorosito sobre la posibilidad de dirigir a la selección peruana

Durante una entrevista en L1 MAX, el experimentado entrenador de 60 años evitó mencionar si le gustaría dirigir algún día la selección peruana. En ese sentido, remarcó que respeta el trabajo que viene realizando Óscar Ibáñez y su intención no es incomodar a su colega con alguna expresión.

"Yo por una cuestión de respeto, porque está... No me gusta incomodar ni que me incomoden. Aparte, yo lo veo como un tipo calmo, ubicado, respetuoso (Ibáñez). Si sería otro de los 'payasones' capaz te digo que sí", manifestó en el programa L1 Radio.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias 2026 en la próxima fecha doble. La Blanquirroja, que marcha en la novena casilla, visitará a Uruguay en Montevideo el 9 de setiembre; mientras que 5 días después recibirá a Paraguay en Lima. En los próximos meses se confirmarán los horarios y estadios.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

El combinado nacional tiene la obligación de ganar sus últimos 2 partidos por una diferencia considerable. Además, debe esperar que Venezuela y Bolivia no sumen puntos.