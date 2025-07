Ignacio Buse avanza a los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad

¡Está imparable! Ignacio Buse (167° ranking ATP) continúa imponiendo sus condiciones ante puro top 100. Ayer el tenista nacional dejó en claro que no tiene techo y en un compromiso que duró una hora y 49 minutos, venció por dos sets a uno al polaco Kamil Majchrzak (81°) y avanzó hacia los cuartos de final del Open ATP 250 Gstaad.

Su rival de turno hace poco se había metido a los octavos de final de Wimbledon y era amplio favorito por su experiencia. Sin embargo, Buse volvió a mostrar carácter y ambición para lograr el tan ansiado pase a los cuartos de final del torneo que se viene disputando en Suiza.

“Nacho” no tuvo un buen arranque y fue así que vio la derrota en el primer set por 1-6. Luego se repuso y en los siguientes dos sets mostró mayor agresividad para lograr la clasificación con parciales de 7-5 y 6-1.

“Estoy muy feliz, era un partido muy difícil. En el primer set no lo hice tan bien, pero lo manejé para mejorar y me siento muy bien, espero seguir así. Me siento muy bien y estoy disfrutando mucho esta semana”, declaró el tenista peruano, quien este viernes (en horario aún por definir) enfrentará al argentino Román Andrés Burruchaga (136°) por un pase a la semifinal del torneo.

Luego de este brillante triunfo, Buse ha sumado un total de 63 puntos, por lo que ha escalado 24 posiciones y ascendió virtualmente en el ranking live al puesto 143.