Amanda Anisimova tenía solo 17 años cuando el mundo del tenis la descubrió. El 6 de junio de 2019, en los cuartos de final de Roland Garros, venció sorpresivamente a la número 3 del mundo, Simona Halep, con un contundente 6-2 y 6-4. Era su mejor victoria hasta ese momento. Pero lo que parecía el despegue definitivo de su carrera cambió abruptamente dos meses después. La muerte repentina de su padre, Konstantin, quien también fue su entrenador desde niña, la sumió en una profunda crisis personal. Aquella tragedia la obligó a poner una pausa a su carrera profesional. El tenis, que siempre había sido su refugio, pasó a segundo plano.

Anisimova nació en Nueva Jersey en 2001, tres años después de que sus padres emigraran de Moscú a Estados Unidos. Se crió en Florida, donde el vínculo con el tenis se intensificó. Empezó a jugar inspirada por su hermana y bajo la guía constante de su padre. A los 16 años ganó el US Open junior tras vencer a Coco Gauff por un aplastante 6-0 y 6-2. Mientras Gauff ha conquistado grandes torneos como el US Open 2023 y Roland Garros 2025, Amanda recién ahora, a los 23 años, alcanza su primera final de un Grand Slam. Una historia cruzada por el talento, pero también por el dolor y la resiliencia.

Amanda Anisimova: del dolor por la muerte de su padre y el retiro por salud mental a su renacer en el tenis profesional

En 2019 también ganó su primer título profesional en Bogotá y alcanzó las semifinales en Roland Garros, convirtiéndose en la primera tenista nacida en los 2000 en llegar tan lejos en un major. Pero todo cambió el 19 de agosto de ese año, cuando su padre fue hallado muerto. Amanda se retiró inmediatamente del US Open. Años después revelaría que ese fue el momento más duro de su vida y que su única forma de sobrellevarlo fue volver a jugar. “Lo único que me hace feliz es estar en una cancha”, dijo al 'New York Times'.

Tras conquistar Melbourne en 2022, su rendimiento fue irregular. El 5 de mayo de 2023, a través de Instagram, anunció su retiro temporal por problemas de salud mental y agotamiento. Durante ese tiempo se dedicó al arte, vendió cuadros con fines benéficos, hizo voluntariado y viajó con amigos. “Necesitaba bajar el ritmo”, confesó. Pasó de ser la número 46 a caer hasta el puesto 373 del ranking. Pero el descanso no fue una caída, sino un renacimiento.

Amanda Anisimova venció a Aryna Sabalenka en tres sets y selló su pase a la gran final de Wimbledon, en el triunfo más importante de su carrera. Foto: AFP

Amanda Anisimova vuelve con fuerza: finalista en Wimbledon tras vencer a la mejor tenista del mundo y superar su retiro por salud mental

Volvió en 2024. Si bien sus primeras actuaciones no fueron memorables, logró una final en Canadá, cuartos en EE. UU. y un título en Qatar. En Roland Garros perdió nuevamente con Sabalenka, pero en Wimbledon la historia cambió: venció a la número uno del mundo y se metió en su primera final de Grand Slam. Su versión actual no solo es más madura, también más libre. Ya no es la promesa; es la sobreviviente.

“Siempre supe que iba a volver. Había mucho que quería lograr. Ganar un Grand Slam es uno de esos sueños”, declaró a 'ESPN'. También habló del estigma sobre la salud mental en el deporte y de la importancia de ser honesta. Hoy, Amanda es la número 12 del mundo y está a punto de ingresar al top ten de las mejores tenistas de la división femenina del tenis. En la final de Wimbledon enfrentará a Iga Świątek por el título y más de tres millones de dólares. Pero, más allá del resultado, su regreso ya es una victoria personal.