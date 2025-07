A pocas horas del duelo entre Alianza Lima y Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana, crece la expectativa por el posible debut oficial del volante de la selección peruana con camiseta blanquiazul.

Hace una semana, Sergio Peña fue anunciado como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 y firmó contrato por las próximas tres temporadas. A través de su post en Instagram, acompañado de una imagen con la indumentaria del club íntimo, el mediocampista expresó su emoción por regresar al equipo donde se formó.

“Decidí volver en un buen momento, mental y físico y porque también quiero dar lo mejor de mí en casa. Gracias a todos los que fueron parte de esta perfecta decisión y a todos los me apoyan, a los que no me apoyan también porque son el empujón a nunca conformarme. Tengo claro de dónde vengo y a donde voy y vine a seguir construyendo una hermosa historia”, comentó el jugador de 29 años.

Publicación de Sergio Peña. Captura: Instagram

Peña y su emoción por regresar al equipo de sus amores

Sergio Peña también compartió su felicidad por volver al Perú y vestir nuevamente los colores de Alianza Lima, el club con el que inició su carrera profesional. Destacó que su decisión estuvo motivada por el amor al equipo tras cumplir sus metas personales.

“Es difícil explicar lo feliz que me hace volver a donde siempre fui feliz, donde nací, crecí y di mis primeros pasos en mi carrera, cerca de mi gente, de las personas que amo. Siempre quise volver a casa después de lograr objetivos personales. Para muchos puede ser una historia floja y para otros una gran historia la que construí hasta hoy, pero lo que sí puedo garantizar es que volví porque amo al club de mis amores”, agregó.

Sergio Peña podría debutar con Alianza Liam en la Copa Sudamericana

Todo parece indicar que Peña hará su estreno oficial el próximo miércoles 16 de julio en el partido entre Alianza Lima y Gremio por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Según se conoció, el mediocampista de la selección peruana ya fue inscrito.